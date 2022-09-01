OPPO begint volgend jaar met telefoons leveren zonder adapters

De Chinese smartphonefabrikant OPPO begint volgend jaar met het weglaten van adapters uit de doosjes van telefoons. Dat heeft de fabrikant gezegd. Het is onbekend of zustermerk OnePlus die lijn zal volgen.

OPPO SuperVOOC Oplader 65W Wit

De adapters zullen vanaf volgend jaar verdwijnen uit de doos bij diverse modellen, zegt een topman van OPPO in een groepsinterview waar Android Police bij was. Het is onbekend om welke modellen het gaat. De reden dat de adapter verdwijnt, noemt de fabrikant niet. Onder meer Samsung, Apple, Xiaomi en Google gingen OPPO al voor. Fairphone levert al veel langer geen adapter meer mee.

Zij noemden allemaal het verminderen van e-waste als reden, hoewel de winst daarvan beperkt is. Vermoedelijk vinden smartphonemakers het aantrekkelijk dat gebruikers een losse adapter bij hun telefoon moeten kopen en dus extra geld moeten uitgeven om hem op te laden.

OPPO liet tot nu toe de adapters niet weg, omdat het gebruikmaakt van een eigen snellaadtechniek die het SuperVOOC noemt. Dergelijke adapters zijn lastig verkrijgbaar, waardoor het meeleveren ervoor zorgt dat gebruikers zeker de telefoon kunnen laden met de hoogste snelheid. OPPO wil dat de adapters verkrijgbaar zullen zijn bij winkels waar de telefoons ook te koop zijn. De telefoons zijn ook compatibel met snelladen via USB Power Delivery. Het is onbekend of OnePlus de stap van OPPO zal volgen.