OPPO begint volgend jaar met telefoons leveren zonder adapters

De Chinese smartphonefabrikant OPPO begint volgend jaar met het weglaten van adapters uit de doosjes van telefoons. Dat heeft de fabrikant gezegd. Het is onbekend of zustermerk OnePlus die lijn zal volgen.

OPPO SuperVOOC Oplader 65W Wit
OPPO SuperVOOC Oplader 65W Wit

De adapters zullen vanaf volgend jaar verdwijnen uit de doos bij diverse modellen, zegt een topman van OPPO in een groepsinterview waar Android Police bij was. Het is onbekend om welke modellen het gaat. De reden dat de adapter verdwijnt, noemt de fabrikant niet. Onder meer Samsung, Apple, Xiaomi en Google gingen OPPO al voor. Fairphone levert al veel langer geen adapter meer mee.

Zij noemden allemaal het verminderen van e-waste als reden, hoewel de winst daarvan beperkt is. Vermoedelijk vinden smartphonemakers het aantrekkelijk dat gebruikers een losse adapter bij hun telefoon moeten kopen en dus extra geld moeten uitgeven om hem op te laden.

OPPO liet tot nu toe de adapters niet weg, omdat het gebruikmaakt van een eigen snellaadtechniek die het SuperVOOC noemt. Dergelijke adapters zijn lastig verkrijgbaar, waardoor het meeleveren ervoor zorgt dat gebruikers zeker de telefoon kunnen laden met de hoogste snelheid. OPPO wil dat de adapters verkrijgbaar zullen zijn bij winkels waar de telefoons ook te koop zijn. De telefoons zijn ook compatibel met snelladen via USB Power Delivery. Het is onbekend of OnePlus de stap van OPPO zal volgen.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 07:26 69

01-09-2022 • 07:26

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MiesvanderLippe 1 september 2022 08:42
Wow dit vind ik wel echt een grote domper hoor;
Zij noemden allemaal het verminderen van e-waste als reden, hoewel de winst daarvan beperkt is. Vermoedelijk vinden smartphonemakers het aantrekkelijk dat gebruikers een losse adapter bij hun telefoon moeten kopen en dus extra geld moeten uitgeven om hem op te laden.
In het gelinkte artikel schrijven jullie zelf dat het DE HELFT scheelt in transport en nog eens 50 miljoen kilo e-waste PER JAAR. Waarom dan die stomme onderbuikmening erbij?
unreal0 @MiesvanderLippe1 september 2022 09:11
Wat denk je van iedereen die een adapter koopt? Die los vervoerd en verpakt is ?

Toevoeging: ik denk hierbij aan Apple, die precies op het moment dat ze een usb-c <> lightning in plaats van usb-a <> lightning kabel meegaven stopte met het meeleveren van een adapter. Niemand had die usb-c lader al. Dan zit je dus opgeschept met én oude usb-a laders én je mag een of meerdere usb-c laders aanschaffen en los laten bezorgen..

[Reactie gewijzigd door unreal0 op 22 juli 2024 16:31]

lucatoni @unreal01 september 2022 09:52
Ik denk dat dat wel meevalt. Met USB-C als standaard, is de kant redelijk groot dat je een dergelijke lader al hebt.
remy007 @lucatoni1 september 2022 10:17
Alleen het jammere is dat de fabrikanten dan weer enkel USB-C -> USB-C kabels leveren, welke dan weer een USB-C lader vereist, in plaats van USB-A -> USB-C kabels te leveren...

[Reactie gewijzigd door remy007 op 22 juli 2024 16:31]

Fred6er @lucatoni1 september 2022 12:36
Alleen is de lader die ik nu heb van merk X een snellader. Maar met m'n nieuwe telefoon van merk Y heb ik eigenlijk niks aan de oplader van van merk X want icm met merk Y is het een gewone langzame lader die er 4 uur over doet om je telefoon op te laden.
MsG @Fred6er2 september 2022 13:07
Dat valt toch wel een beetje mee met de breed ondersteunde quick charge-protocollen tegenwoordig?
Fred6er @MsG2 september 2022 15:43
Hoe het tegenwoordig zit heb ik geen idee van. De telefoons hier zijn 2 en 3 jaar oud.
Maar mijn Oneplus 8 lader is alleen een snellader met een oneplus toestel. Bij de Samsung van m'n vriendin is het een normale lader en vice versa.
DNN!S @unreal01 september 2022 10:59
En Apple ook nog eens 30+ euro vraagt voor de losse adapter. Aan de andere kant: Qi laden werkt gewoon universeel dus niemand was verplicht naar USB-C over te stappen. De keren dat je een iPhone op een computer aan moet sluiten zijn tegenwoordig nihil.
MiesvanderLippe @DNN!S1 september 2022 11:09
Nee dat vragen ze niet, ze vragen 25 euro voor een degelijke adapter met prima vermogen.

https://www.apple.com/nl/...-lichtnetadapter-van-20-w
MiesvanderLippe @unreal01 september 2022 09:17
Ik denk - maar weet niet - dat het allemaal wel meevalt. Dat zou iemand net als met het weglaten uit moeten zoeken op een grote schaal. Vraag de grote webshops bij welk aandeel van de telefoons ze ook een adapter kopen, zoek uit hoeveel verpakking dat (extra) kost en dan kunnen we daar wat over zeggen.
Tarquin @unreal01 september 2022 11:12
Daar denk ik van dat ik er niets van geloof.
De 'U' van 'USB' betekent 'universal'. Iedereen en zijn moeder heeft wel tien van die adapters liggen. Niemand heeft bij de aanschaf van een telefoon ineens een andere lader 'nodig'.

Wat je misschien een keertje doet is één keer een goede lader aanschaffen. En aangezien een goede lader zowel PD als QuickCharge ondersteunt kun je die gebruiken voor je telefoon, tablet en vaak zelfs laptop.
En die ene lader kan weer jaren mee.
mystic101 @unreal02 september 2022 14:24
Ik kreeg nog gewoon een usb-c <> lightning adapter meegeleverd.

Ik zie wel milieuwinst bij het niet standaard meeleveren van een adapter. Zeker op lange termijn. Ik heb hier nu genoeg adapters liggen die ik nooit gebruik. Dat ik dan een keer een extra adapter moet kopen omdat de oude niet meer past vind ik vervelend maar ik heb het er wel voor over om zo uiteindelijk minder te verspillen.
Cheezborger @MiesvanderLippe1 september 2022 09:47
Ik zie liever dat je als consument de keuze krijgt om wel of niet het blokje erbij te krijgen. En eventueel dan +€ 5 voor het blokje zou ik realistisch vinden. Je koopt immers al de smartphone.
Voor een losse officiële fabrikant fastcharger (bijv. 65W Xiaomi als voorbeeld) ben je zo € 25 kwijt.

[Reactie gewijzigd door Cheezborger op 22 juli 2024 16:31]

bilgy_no1 @MiesvanderLippe1 september 2022 11:05
Helemaal mee eens!

Er is op die inschatting ook nog wel wat aan te merken. Want nu zijn er wellicht nog wel mensen die los een lader kopen, maar door de tijd heen gaat dit aantal echt verder afnemen. Die laders zijn uitwisselbaar en gaan eigenlijk nooit stuk, dus op enig moment is die markt gewoon verzadigd.

We moeten af van de consumenten-mindset van zoveel mogelijk in het doosje willen hebben. Je ziet het nu gelukkig wel verschuiven en dat scheelt uiteindelijk enorm.

Ik denk ook niet dat fabrikanten dit puur om financiele redenen doen. Uiteraard scheelt het geld en complicaties in de productieketen. Maar de markt voor smartphones is dermate concurrerend dat er heel weinig ruimte is om veel winst te maken. Stel dat ze hier een paar euro marge mee kunnen pakken, dan is er een grote kans dat ze dat al kwijt zijn in aggresievere prijzen. Want de concurrenten zijn ook steeds scherper. Nu zie je dat niet direct in dalende prijzen, maar eerder in het (iets) dempen van de prijsstijgingen in een economie met hoge inflatie.
Mayonaise @MiesvanderLippe1 september 2022 12:52
Dat het de helft scheelt in transport vind ik een rare redenering. Deze chargers moeten dan ook apart vervoert worden. Meeste mensen gebruiken hun smartphone voor 3-4 jaar, bij een aankoop van een nieuwe heb je meestal gelijk ook een nieuwe lader nodig omdat die van je vorige smartphone inmiddels achterhaald en verouderd is.
WillySis @MiesvanderLippe1 september 2022 13:44
Eigenlijk is dit wel een logische (en goede) ontwikkeling.
De oplader zorgt ervoor dat de inhoud van de verpakking twee tot drie zo dik wordt. Ik zeg met opzet inhoud, want in de praktijk bevatten de doosjes veel lucht, waardoor het in de praktijk anders kan zijn.
Met de standaardisering van de plug (USB-C) komen er ook veel minder verschillende laders op de markt. Misschien dat een lader die je al hebt liggen niet de maximale oplaadsnelheid biedt, maar hij werkt wel.

Daarnaast zijn er veel devices die draadloos op kunnen laden. Die hebben helemaal geen oplaadblok nodig. Die draadloze opladers werden nooit standaard meegeleverd.

De opladers kenden nog een tweede probleem. Er zijn wereldwijd een aantal verschillende stekkers in omloop. Een Europees model moest daardoor in Engeland van een andere oplader worden voorzien.

De besparing in e-waste is beperkt. Een oplader bevat nu eenmaal niet veel elektronica.
JDx 1 september 2022 07:35
Geld.

Waste is onzin, ik heb bijna nog nooit ongebruikte iPhone adapters gezien de afgelopen 10 jaar, die dingen worden eerder bijgekocht dan weggelaten. Op m'n werk verdwenen ze net zo snel als pennen vroeger.
badnews.nl @JDx1 september 2022 08:07
Bij mij andersom, ik heb een aantal nieuwe laders en headsets nog in de doosjes (van het gezin).
Ik heb een multi-usb lader in de woonkamer liggen met de kabels erbij, dus we laden bijna alle devices daar op.
Ablaze @badnews.nl1 september 2022 08:35
Stuur maar door! Al mijn oude laders zijn USB A of te laag in stroom, dus ik moet alsnog steeds een nieuwe kopen.
winwiz @Ablaze1 september 2022 08:39
Koop dan 1 x een goeie 65 of 100 Watt lader met USB-A en USB-C die PD-3.0 en QC-5 ondersteunt en je kunt jaaaaren vooruit.
MiesvanderLippe @winwiz1 september 2022 08:50
Ik heb die Anker Nano II 65W. Echt een heerlijk dingetje om bij je te hebben op reis. Voor de rest vind ik thuis sloomladen juist wel een prettig idee. De dingen worden niet zo warm en ik lig zelf toch ook met mijn ogen dicht.
JDx @badnews.nl1 september 2022 08:11
Misschien kan er een ruilsite opgezet worden voor mensen die die dingen over hebben en mensen die ze nodig hebben, dan is er echt sprake van waste-besparing, want ze in het doosje laten zitten is waste.

Nu liggen die dingen dus massaal in doosjes en mensen die ze nodig hebben kopen ze alsnog.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 16:31]

Wailing_Banshee @JDx1 september 2022 07:42
De adapter die ik bij mijn werk telefoon heb gekregen ligt nog in het doosje. Idem voor de adapter die bij mijn privé telefoon zat. Als ik hoor dat die adapters van apple blijkbaar roofgoed zijn, hoef ik die dingen niet, want ze gaan blijkbaar alleen maar stuk.... (waarom zou je anders zoveel adapters nodig hebben?)
n4m3l355 @Wailing_Banshee1 september 2022 08:33
Dit is natuurlijk wel zo maar . . . Wil je baat hebben van snel laden dien je toch te investeren in een nieuwe snel lader. En dat is toch wel een beetje wrang enerzijds adverteerd men met hoe snel ze nu wel kunnen laden, zo ook OPPO maar met je oude lader gaat dat dus niet gebeuren.

Dus als men inderdaad voor het milieu ging, dan push die nieuwe lader niet en anders lever het gewoon mee.
JDx @Wailing_Banshee1 september 2022 07:47
Wil je m'n adres? Ik kan er nog wel 2 gebruiken, 1 voor bij de PC en 1 voor op de slaapkamer.

Ook heb je die dingen nodig om bijvoorbeeld een JBL Flip op te laden. Bij m'n DAC zat er ook al niet eentje bijgeleverd, dus daar wil ik er ook nog wel eentje voor.

[Reactie gewijzigd door JDx op 22 juli 2024 16:31]

Wailing_Banshee @JDx1 september 2022 07:54
We hebben overal in huis al die dingen liggen... Op een gegeven moment heb je er echt wel genoeg, zeker als je bij elk apparaat weer zo'n generieke lader krijgt.
Homme @Wailing_Banshee1 september 2022 08:03
Hier van hetzelfde.
Een hele lade vol met adapters en kabels... En dan heb ik onlangs de meeste al weggegooid.

Op het werk heb ik onlangs ook honderden power chords voor Pc's weggegooid. Allemaal nieuw. Want bij elke desktop krijg je een nieuwe kabel...
willieverhoef @Homme1 september 2022 08:21
kan natuurlijk ook dat een nieuwe adapter iets sneller is en de oude nog wel gewoon werkt. In dat geval heeft de nieuwe wel een toegevoegde waarde. Maar werkt de oude ook maar iets minder.
Ohmarinus @Homme1 september 2022 08:26
Hier hetzelfde, ik heb zeker 12 van die USB adapters. Allemaal net weer even een ander amperage. Laatst wel een paar 2,5A usb adapters gekocht voor de Raspberry Pi, en die werken dus ook supergoed als snelle laders waardoor er weer een heleboel oudere adapters overbodig zijn geworden.

Die oudere laders breng ik altijd naar de kringloop waar ze nu netjes in een bak liggen voor een euro per stuk ofzo. Een ruilhandel opzetten lijkt mij niet nodig.

Ik heb de adapter die bij mijn Samsung A52s zat nooit in gebruik genomen omdat die gewoonweg niet genoeg oomph bezit. Erg zonde van de grondstoffen.

Wat ik mis is dat veel mensen denken dat dit geen probleem is, maar het gaat om het grote plaatje. Wij zijn niet de enigen die adapters over hebben. Alles bij elkaar is het een flinke wastepile.

[Reactie gewijzigd door Ohmarinus op 22 juli 2024 16:31]

Verwijderd @Homme1 september 2022 08:33
Wij leveren ze in bij een recycle center. Krijgen we nog een paar muntjes en word het gerecycled. Win/Win!
MsG @Verwijderd2 september 2022 13:11
Eeuwig zonde om perfect werkend spul op die manier af te danken. Dan wordt er nog enkele procenten teruggewonnen waar bij wijze van weer dezelfde lader van geproduceerd wordt. Je kan het beter wegdoen op marktplaats of een kringloop, dan vindt er niet direct vernietiging plaats.
Verwijderd @MsG2 september 2022 14:10
Als niemand het wilt hebben dan gaat het naar het recycle center. Rommel verplaatsen naar een kringloop zodat hun het maar weg gooien is verplaatsing van het probleem. Wij gaan geen kabeltjes op marktplaats zetten. Dat kost meer tijd en gezeur dan het ooit waard zal zijn, er is ook de factor dat mensen geld kosten tijdens werktijd en MP is het niet waard als het niet je core business is om... Kabeltjes op marktplaats te verkopen.
MsG @Verwijderd2 september 2022 14:26
Wie zegt dat het in de kringloop weggegooid zou worden? Genoeg animo voor laders, zeker als ze dus steeds minder geleverd worden bij nieuwe apparatuur. Recycling heeft een veel te groen imago helaas, dat blijkt hier ook wel weer.

Reduce, reuse, recycle. Niet meteen beginnen bij recycle.
Mizgala28 @Homme1 september 2022 09:31
Hier dus niet, omdat ik mijn telefoon compleet verkoop.

Dat is dus inclusief de laad blokje.

Nou heb ik wel veel laders in huis, maar dat zijn geen smartphone laders, we hebben maar 3 blokjes thuis want 3 telefoons.
JDx @Wailing_Banshee1 september 2022 08:08
Nou ik zit steeds met 1 te sleuren, waste zal het nooit worden, want je gaat ze toch niet weggooien als ze niet kapot zijn. Het punt blijft gewoon dat het geld scheelt, dat milieu zal alleen voor imago zijn.
Wailing_Banshee @JDx1 september 2022 08:14
En ondertussen zijn ze wel gemaakt, voor niets. Is weggooien van resources, zowel om het product te maken, als wat in het product zelf zit.
Weltschmerz @JDx1 september 2022 08:00
Je beseft je dat je meerdere apparaten via één kabel kunt laden? Weliswaar niet tegelijk, maar moet dat echt? Dingen als een bluetooth-speaker laad je niet zo vaak neem ik aan.
Op m'n werk verdwenen ze net zo snel als pennen vroeger.
Maar als iedereen er één bij z'n product kreeg, en ze snel verdwenen omdat iedereen er één wilde, geeft het toch aan dat er overgeproduceerd wordt? Het is tenslotte echt niet nodig om er meer dan één (hooguit twee) per persoon te hebben.
Mizgala28 @JDx1 september 2022 09:29
Dat wordt nog wat, merken als Apple, Samsung of Sony doen niet echt aan super snel laden, dus met een ouder blokje mis je niet zo enorm veel.

Maar al die Chinese merken zoals OPPO, Xiaomi en dergelijke dus wel, en ze pronken er ook nog graag mee ook.

En dan lever je datgene niet mee, maar het was te verwachten dat dit zou gebeuren, en aangezien Sony zelfs niet eens een USB kabel meelevert, is het kwestie van tijd tot Apple en Samsung dat ook niet meer doen.

En de rest volgt op ten duur wel.
mrooie 1 september 2022 08:10
Maar dan moet er wel meer gestandaardiseerd worden.

USB-C -> zoveel verschillende soorten (PD/DATA Only/Voltages)
Lightning (USB-C->Lightning of USB-A naar Lightning)

Krijgen wij dit straks ook bij:

Laptops -> zonder adapter alleen oplaad kabel?
Elektrische auto’s zonder kabels (verwerkt in afleveringen kosten/accessoires?)

En dan kopen mensen de verkeerde adapters met te hoge uitgangs pieken krijg je weer brandgevaar/ontploffingen.
Moet de fabrikant weer research doen mensen attenderen op de adapter die zij kopen en hebben 2 groepen een hoofdpijn dossier.

Ik zou mij als fabrikant er niet aan wagen en ook service en verantwoordelijkheid nemen door de juiste afgestemde adapters mee te leveren.
Je wilt toch de beste experience aanbieden bij een nieuw product?

[Reactie gewijzigd door mrooie op 22 juli 2024 16:31]

MiesvanderLippe @mrooie1 september 2022 08:55
Dat zou fijn zijn heh, als er een soort organisatie was die de USB standaard bewaakte. Waarom we allemaal naar USB-C overgestapt zijn na het USB 3.0, 3.1, 3.1 gen 1, 3.1 gen2, 3.2 2x5, 3.2 1x10 verhaal weet ik ook niet want ze bakken er evident niks van.

Ze hadden voor USB-C gewoon hetzelfde moeten doen als Apple met Lightning doet. Een paar cent per kabel/adapter/telefoon en dat investeren in R&D en communicatie. Waarom USB-C zo prematuur uitgekomen is als standaard is mij sowieso een wonder. Wat er sindsdien bijgeklust is had gemakkelijk in de standaard gepast als ze er iets meer tijd in hadden gestoken dat een middag in de kroeg met een bierviltje.
Prullenbak84 @mrooie1 september 2022 08:56
Oplaadkabel is bij Elektrische auto's ook niet zo vanzelfsprekend hoor. En als ie er wel zit, is het inderdaad (vaak) onderdeel van afleverkosten, net als je vloermatten en je ruitensproei-vloeistof.
Nolimit89 1 september 2022 12:36
Onvoorstelbaar dat dit ook gewoon kan en mag. Een incompleet product leveren.
jongetje @Nolimit891 september 2022 13:06
Waarom incompleet? Je kunt toch je oude laders gebruiken en anders koop je er 1. Ik kreeg ook geen netwerk kabel bij mijn tv om op internet aan te sluiten dus heb die zelf aangeschaft. Zo zijn er natuurlijk meer zaken.

Ik zou liever ook een lader erbij ontvangen maar dat maakt het nog niet incompleet. Netzoals dat je een verloopje moet kopen om je oortelefoon te kunnen gebruiken.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 22 juli 2024 16:31]

Nolimit89 @jongetje1 september 2022 13:11
Nee dat kan niet, want ik heb nu geen iPhone terwijl ik daar nu geïnteresseerd in ben omdat ik er mee werk, maar een 7 jaar oud toestel + lader.
Als ik het toestel voor het eerst haal kan ik hem niet gebruiken... Dat is toch incompleet?
Maargoed, vind het maar kansloos.

[Reactie gewijzigd door Nolimit89 op 22 juli 2024 16:31]

jongetje @Nolimit891 september 2022 13:13
Er zit toch een usb kabel bij, die kun je toch in de lader prikken die je al hebt. Dat is toch ook zo als je een willekeurige Android telefoon koopt. Dan gebruik je toch ook de meegeleverde usb kabel en je bestaande lader.
dutchnltweaker 1 september 2022 07:33
Zij noemden allemaal het verminderen van e-waste als reden, . Vermoedelijk vinden smartphonemakers het aantrekkelijk dat gebruikers een losse adapter bij hun telefoon moeten kopen en dus extra geld moeten uitgeven om hem op te laden.
Ik geloof er dus helemaal niks van, het is gewoon om ons extra geld af te troggelen. Het is toch te triest voor woorden niet? Betaal je bijvoorbeeld 800 euro, mag je nog 20 a 30 euro betalen voor de correcte oplader. Het grappige is dat ze die opladers dus verpakken, wat dus uiteindelijk meer verpakkingsmateriaal kost dan dat de opladers standaard worden meegeleverd. Vaak zijn ze de nieuwe al usb c naar usb c, dus moet je vaak een nieuwe kopen. Geef dan op zijn minst een optie zoals xiaomi deed of doet, een voucher voor een gratis oplader (maar dan nog heb je meer waste in verpakkingsmateriaal).

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 16:31]

webster @dutchnltweaker1 september 2022 08:40
Dit is gewoon een gevolg van EU regelgeving. Niets bijzonders. Sommige fabrikanten hebben dit sneller geimplementeerd dan anderen, maar vroeg of laat doet iedereen dit.
Kenzi @webster1 september 2022 10:01
Xiaomi deed dit op de Chinese markt. Daar heeft de EU regelgeving weinig te maken mee gehad. Dit is puur geldbesparing.
JDx @dutchnltweaker1 september 2022 07:49
Ik heb ook zonnepanelen voor het milieu :+
jongetje @dutchnltweaker1 september 2022 07:52
Je hoeft natuurlijk geen nieuwe lader te kopen als je een ander kabeltje meegeleverd krijgt. Je kunt een usb-c telefoon ook met een (ouder, als je die hebt) USBA -USBC kabeltje laden.

Verder is dit ook weer geen post waard op de homepage vind ik. Je kunt namelijk al bijna geen telefoon meer met een lader erbij kopen. En ik ken niemand die een telefoon daardoor niet koopt.
Nephalem 1 september 2022 08:35
Wel jammer. Ik vond het toch wel heel fijn dat er bij de Find x5 pro een 80w snellader zat. Die is los nergens te krijgen en 3rd party is het weer afwachten of het ook hun snellaadtechniek ondersteunt.
MiesvanderLippe @Nephalem1 september 2022 08:57
Implementeren ze niet gewoon USB-PD? Want dan kun je hem ook gewoon aan je dock/laptop/tabletlader hangen.
30carbonclocks @MiesvanderLippe1 september 2022 09:04
OPPO/OnePlus/Realme gebruikt zowel USB PD als hun eigen proprietary SuperVOOC standaard. USB PD wordt echter enkel ondersteund tot 18 W (op de OnePlus 10 Pro), terwijl enkel de VOOC standaard (waarvoor je opladers moet kopen van OPPO/OnePlus/Realme) hogere wattages ondersteunt.
Valhallaviking 1 september 2022 08:23
Vreemde beslissing want ik heb een aantal Oppo toestellen gehad, de laatste was een find x 2 pro en de laders die meegeleverd worden ondersteunen de Oppo specifieke VOC snellaad functie die niet werkt met generieke laders. Dat ze nu geen laders meer mee gaan leveren kan dus zijn omdat ze daarmee extra winst willen maken of dat ze VOC generieker maken. Ik vrees toch echt het eerste want op de laders zit de grootste marge.
vinkjb 1 september 2022 08:32
Uw kunt uw nieuwe auto komen ophalen in de winkel, maar er zitten geen wielen bij. Die kunt u terplekke nog bestellen en laten monteren.
G_Dragon 1 september 2022 08:38
Mooie extra om inkomsten te creëren, vind het persoonlijk echt niet kunnen dat wanneer de klant gemiddeld €300 of vaak meer betaald voor een toestel dat er geen oplader of kabel bij word geleverd.
qlum 1 september 2022 09:25
Als een telefoon gewoon usb-pd ondersteund is het weglaten van de lader prima, helaas is oppo nog niet zo ver.

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