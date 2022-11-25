OPPO kondigt drie toestellen in Reno9-serie aan, waarvan twee met 16GB geheugen

Smartphonefabrikant OPPO heeft drie Reno9-smartphones aangekondigd. De Reno9 Pro+ wordt uitgerust met een Snapdragon 8+ Gen 1-soc, de Reno9 beschikt over een Qualcomm Snapdragon 778G-soc en bij de Reno9 Pro gaat het om een MediaTek Dimensity 8100.

De OPPO Reno9 Pro+ heeft een 6,7"-amoledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 1080x2412 pixels. Dit toestel heeft een 4700mAh-accu die met maximaal 80W kan worden opgeladen. Daarnaast beschikt de Pro+ over een Snapdragon 8+ Gen 1-soc. De telefoon beschikt over 16GB geheugen en maximaal 512GB opslag.

Het toestel heeft een primaire 50-megapixelcamera en een ultragroothoeksensor met een resolutie van 8 megapixel en een field of view van 120 graden. Ook is er een 2-megapixeldieptesensor aanwezig. De 32-megapixelselfiecamera is verwerkt in een gat in het scherm. Het toestel is daarnaast voorzien van een MariSilicon X-npu, die voor verbeterde 4k-nachtbeelden en hdr-video-opnamen moet zorgen.

De Reno9 Pro+ is vanaf 2 december in China verkrijgbaar in de kleuren zwart, goud en muntgroen. De telefoon heeft een adviesprijs vanaf 4000 yuan, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 535 euro. Het toestel beschikt over 16GB geheugen en er is keuze uit 256 en 512GB opslag. Het toestel draait op ColorOS 13, wat gebaseerd is op Android 13.

OPPO Reno9 Pro+OPPO Reno9 Pro+

Reno9 en Reno9 Pro met andere camera's en 4500mAh-accu

OPPO introduceert ook een Reno9 Pro. Dat toestel heeft hetzelfde 6,7"-amoledscherm als de Reno9 Pro+. Het toestel is daarnaast voorzien van een MediaTek Dimensity 8100-soc. Er is keuze uit 8GB en 12GB ram, en uit 256 en 512GB opslag. De accucapaciteit bedraagt 4500mAh met een oplaadvermogen van 67W. Ook dit toestel heeft 16GB geheugen en maximaal 512GB opslag.

De achterkant van de Reno9 Pro lijkt op die van de Reno8, maar in dit geval steekt niet het hele camera-eiland uit, maar enkel de lenzen. Het camera-eiland beschikt over een 50-megapixelhoofdcamera, een 8-megapixel-ultragroothoeksensor met een field of view van 112 graden en een 32-megapixelfrontcamera. De telefoon is verkrijgbaar in zwart, goud en pink gradient. Hij heeft een adviesprijs vanaf 3800 yuan, oftewel ongeveer 510 euro.

De gewone OPPO Reno9 heeft hetzelfde ontwerp als de Reno9 Pro, maar maakt gebruik van Qualcomms Snapdragon 778G-soc en wordt geleverd met maximaal 12GB geheugen. Dit toestel heeft daarnaast een andere cameraopstelling, bestaande uit een primaire 64-megapixelcamera en een dieptesensor van 2 megapixel. De Reno9 weegt 174 gram en is zonder de camera's mee te rekenen 7,2mm dik. De telefoon wordt geleverd met dezelfde kleuropties als de Reno9 Pro, aangevuld met een rode optie. De OPPO Reno9 begint bij een adviesprijs van 2500 yuan, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 335 euro.

Het is niet duidelijk of de Reno9-serie uiteindelijk ook in Europa wordt uitgebracht. Voorgaande Reno-telefoons kwamen later wel naar Europa. OPPO heeft hier nog geen informatie over naar buiten gebracht. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij OPPO.

OPPO Reno9
OPPO Reno9
Specificaties OPPO Reno9-serie
Model Reno9 Reno9 Pro Reno9 Pro+
Scherm 6,7", 120Hz, 1080x2412 pixels
Besturingssysteem ColorOS 13 (Android 13)
Soc Snapdragon 778G Dimensity 8100 Snapdragon 8+ Gen 1
Geheugen en opslag 8/256GB
12/256GB
12/512GB		 16GB/256GB
16GB/512GB
Camera's Primair: 64 megapixel, f/1.8
Diepte: 2 megapixel, f/2.4		 Primair: 50 megapixel, f/1.8
Ultragroothoek: 8 megapixel, f/2.2		 Primair: 50 megapixel, f/1.8
Ultragroothoek: 8 megapixel, f/2.2
Diepte: 2 megapixel, f/2.4
Frontcamera 32 megapixel
Accu en laden 4500mAh, 67W snelladen 4700mAh, 80W snelladen
Afmetingen 162,3x74,2x7,2mm 161,5x73,6x8mm
Gewicht 174g 192g

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 25-11-2022 11:37 20

25-11-2022 • 11:37

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Reacties (20)

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Verwijderd 25 november 2022 11:44
Waarom hebben zulke telefoons 16GB RAM nodig? Een iPhone heeft veel minder RAM en zijn desondanks bloedsnel, ook de oudjes. Heeft Android zoveel overhead? (geen bashing, serieuze vraag).
JustRob @Verwijderd25 november 2022 12:01
Android telefoons zijn er dertien in een dozijn. Fabrikanten kunnen zich alleen onderscheiden met specs en meer == beter. En aangezien de prijsverschillen van die componenten niet veel hoger zijn, is het ook prima te doen zonder veel marge in te leveren.

Dat in werkelijkheid 0,05% van de gebruikers die 16GB RAM daadwerkelijk nodig heeft is irrelevant. Het is puur marketing.
!mark @JustRob25 november 2022 12:35
Fabrikanten kunnen zich alleen onderscheiden met specs en meer == beter.
Nou ja er is nog altijd een verschil tussen praktisch nuttige specs en puur voor de marketing.
Een betere camera (dus niet alleen megapixels :+ ) is voor mij wel een meerwaarde omdat ik alles qua fotografie tegenwoordig met de telefoon doe, maar meer dan 8GB werkgeheugen vind ik nogal onzinnig; zoveel dingen doe ik toch niet tegelijk op zo'n klein schermpje.

Overigens kunnen fabrikanten zich ook onderscheiden met fatsoenlijke softwareondersteuning, elke fabrikant die niet minimaal 4 jaar zwart op wit op hun website garandeert laat ik persoonlijk lekker in de winkel liggen
CyberJohn @Verwijderd25 november 2022 12:05
In China is RAM een beetje wat hier Megapixels is/was. Meer = Beter, aldus de gedachte van veel consumenten.
Verwijderd @CyberJohn25 november 2022 13:22
Dan wil ik liever snelle opslag (zoals van PC, geen HDD maar wel een M2 SSD) ipv meer RAM.
Danny Phantom @Verwijderd25 november 2022 12:34
Telefoons zijn naar mijn inziens gewoon uitgespeeld qua nieuwe features. Daarom dat er ook met megapixels en nu dus met ram gestunt word. Ik snap dat en ben er zelf ook niet ongevoelig voor. Mijn eigen 3 jaar oude mi 9t heeft 6gb ram en buiten de accu is die nog altijd zoals ik zou willen. En enkel een nieuwe telefoon aanschaffen omdat de accu niet geweldig is voelt nogal slecht aan, dus kijk ik naar telefoons met een stuk grotere accu 5000mAh, en minimaal 8gb ram. De rest van de onderdelen zijn toch gelijk/vergelijkbaar
YangWenli @Danny Phantom25 november 2022 15:09
Ja ik doe vandaag eigenlijk hetzelfde met mijn telefoon als 4 jaar geleden.
mr01z0 @Verwijderd26 november 2022 14:03
Er is een verschil hoe iPhones en Android toestellen omgaan met geheugen simpel gezegd is het memory management van iphone's heel erg goed waardoor deze vaak ook met minder geheugen heel goed meekomen qua snelheid tussen het wisselen van apps bijvoorbeeld.

Tegenwoordig is 8GB aan geheugen in een android toestel genoeg voor de meeste mensen, 12GB kan nog steeds verschil maken qua performance en 16GB wordt gezien als overkill, bedenk je ook dat veel geheugen nadelig kan zijn voor je battery-life gezien al dat geheugen ook stroom nodig heeft om te werken.

Garry explains geeft een goede en gedetailleerde uitleg over memory gebruik in phones in 2022:

Android vs iOS RAM management - Who does it better?
https://www.youtube.com/watch?v=7fvgJ0PJg3U
https://www.androidauthor...d-ram-management-3100032/

How much RAM does your phone REALLY need in 2022?
https://www.youtube.com/watch?v=NSV9JALapIA&t=0s
https://www.androidauthor...-do-i-need-phone-3086661/

[Reactie gewijzigd door mr01z0 op 22 juli 2024 16:21]

CyberJohn 25 november 2022 11:46
Wat volgen die Reno toestellen elkaar toch snel op... Sinds begin September is de Reno8 te krijgen in Nederland en de opvolger wordt nu aangekondigd.

nieuws: OPPO brengt Reno8 5G-smartphones uit in Europa met adviesprijzen vana...
Goofman @CyberJohn25 november 2022 11:55
Idd, ik begrijp de strategie erachter niet. Zo wordt zo'n 8 serie toestel in 1 klap minder aantrekkelijk toch?
GNeve @Goofman25 november 2022 16:01
Denk dat de reno9 serie niet via officiële kanalen naar Europa zal komen. Dus ook niet echt een concurrent van reno8 zal worden.

Geruchten over de Reno10 specs maken dat een toestel waar ik naar uitkijk. Eindelijk weer een Reno, sinds de Reno2 met een optical zoom camera.

Ben overigens al meer dan 2 jaar uitermate tevreden met m'n Reno2.
Sjaakys 25 november 2022 12:24
Ben ik de enige die het specificatie overzicht op het einde van het artikel onduidelijk vindt? Je moet veel moeite doen om te zien welke spec bij welk model hoort.
Yi-Long 25 november 2022 12:46
Geweldige specs, mooie kleurtjes/model, maar na het update-fiasco met mijn Reno2 (een model verkocht door NLse webwinkel die blijkbaar uit een andere regio kwam en met geen mogelijkheid te updaten was) voor mij helaas geen Oppo meer.
FristiFlesje @Yi-Long25 november 2022 14:42
en die fout ligt dan bij OPPO? zou eerder niks meer van die webwinkel kopen vanwege grijze import.
MRoubos @Yi-Long26 november 2022 01:40
Belsimpel haald zijn toestellen uit Europa, kunnen ze kennelijk goedkoop doen, maar je heb dan niet een Nederlands toestel.
iddbbi 25 november 2022 18:31
Ben ik hier de enigste die niet zit te wachten op een 6.7 inch toestel, maar maximum een toestel onder de 6 inch wilt hebben ?
MRoubos @iddbbi26 november 2022 01:37
Denk het niet. Maar de keuze is net zo klein. Wel jammer.
cptbuttlick 25 november 2022 19:57
Heb een 6GB ram mi 11 lite met pixel os.
Genoeg ram en bloed snel voor een kleine prijs.
MRoubos 26 november 2022 01:34
Was wel grappig, toen ik een paar gisteren mijn Oppo Reno 8 pro ontvangen had en aan het instellen was. Was dit een van de eerste berichten die ik las. Dacht dat ik een nieuw toestel had. Heb er geen 749 voor betaald.

Denk dat de Reno 9 pro+ hier ook weer dat bedrag gaat zijn.

Vind de Reno 8 eigenlijk mooier.

De Reno 9 serie ziet er weer als de rest uit, jammer.
typetje1965 26 november 2022 03:54
Weer van die koelkasten van een apparaten: 6,7 inch. Veel te groot.

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