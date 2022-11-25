OPPO kondigt drie toestellen in Reno9-serie aan, waarvan twee met 16GB geheugen

Smartphonefabrikant OPPO heeft drie Reno9-smartphones aangekondigd. De Reno9 Pro+ wordt uitgerust met een Snapdragon 8+ Gen 1-soc, de Reno9 beschikt over een Qualcomm Snapdragon 778G-soc en bij de Reno9 Pro gaat het om een MediaTek Dimensity 8100.

De OPPO Reno9 Pro+ heeft een 6,7"-amoledscherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 1080x2412 pixels. Dit toestel heeft een 4700mAh-accu die met maximaal 80W kan worden opgeladen. Daarnaast beschikt de Pro+ over een Snapdragon 8+ Gen 1-soc. De telefoon beschikt over 16GB geheugen en maximaal 512GB opslag.

Het toestel heeft een primaire 50-megapixelcamera en een ultragroothoeksensor met een resolutie van 8 megapixel en een field of view van 120 graden. Ook is er een 2-megapixeldieptesensor aanwezig. De 32-megapixelselfiecamera is verwerkt in een gat in het scherm. Het toestel is daarnaast voorzien van een MariSilicon X-npu, die voor verbeterde 4k-nachtbeelden en hdr-video-opnamen moet zorgen.

De Reno9 Pro+ is vanaf 2 december in China verkrijgbaar in de kleuren zwart, goud en muntgroen. De telefoon heeft een adviesprijs vanaf 4000 yuan, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 535 euro. Het toestel beschikt over 16GB geheugen en er is keuze uit 256 en 512GB opslag. Het toestel draait op ColorOS 13, wat gebaseerd is op Android 13.

Reno9 en Reno9 Pro met andere camera's en 4500mAh-accu

OPPO introduceert ook een Reno9 Pro. Dat toestel heeft hetzelfde 6,7"-amoledscherm als de Reno9 Pro+. Het toestel is daarnaast voorzien van een MediaTek Dimensity 8100-soc. Er is keuze uit 8GB en 12GB ram, en uit 256 en 512GB opslag. De accucapaciteit bedraagt 4500mAh met een oplaadvermogen van 67W. Ook dit toestel heeft 16GB geheugen en maximaal 512GB opslag.

De achterkant van de Reno9 Pro lijkt op die van de Reno8, maar in dit geval steekt niet het hele camera-eiland uit, maar enkel de lenzen. Het camera-eiland beschikt over een 50-megapixelhoofdcamera, een 8-megapixel-ultragroothoeksensor met een field of view van 112 graden en een 32-megapixelfrontcamera. De telefoon is verkrijgbaar in zwart, goud en pink gradient. Hij heeft een adviesprijs vanaf 3800 yuan, oftewel ongeveer 510 euro.

De gewone OPPO Reno9 heeft hetzelfde ontwerp als de Reno9 Pro, maar maakt gebruik van Qualcomms Snapdragon 778G-soc en wordt geleverd met maximaal 12GB geheugen. Dit toestel heeft daarnaast een andere cameraopstelling, bestaande uit een primaire 64-megapixelcamera en een dieptesensor van 2 megapixel. De Reno9 weegt 174 gram en is zonder de camera's mee te rekenen 7,2mm dik. De telefoon wordt geleverd met dezelfde kleuropties als de Reno9 Pro, aangevuld met een rode optie. De OPPO Reno9 begint bij een adviesprijs van 2500 yuan, wat omgerekend neerkomt op ongeveer 335 euro.

Het is niet duidelijk of de Reno9-serie uiteindelijk ook in Europa wordt uitgebracht. Voorgaande Reno-telefoons kwamen later wel naar Europa. OPPO heeft hier nog geen informatie over naar buiten gebracht. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij OPPO.

OPPO Reno9