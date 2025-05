'OPPO komt in 2024 met eigen smartphone-soc'

Leaker Ice Universe claimt dat de Chinese smartphonefabrikant OPPO in 2024 een eigen smartphone-soc zal introduceren. De interne bedrijfsdivisie, die instaat voor de ontwikkeling van de chip, zou duizenden medewerkers tellen.

Er zijn geen details bekend over de specificaties van de soc en Ice Universe vertelt ook niet welk segment van de smartphonemarkt OPPO met deze soc wil bedienen.

De claims van de leaker lijken op eerdere geruchten van ITHome. Deze techwebsite stelde begin dit jaar ook dat OPPO werk maakt van een eigen soc voor smartphones. Volgens ITHome zou OPPO de soc laten maken bij TSMC en dat op een 6nm-procédé. De Chinese fabrikant zou eerst beginnen met socs voor goedkopere smartphones. Later zou het ook willen concurreren met high-end socs. In 2021 berichtte het Aziatische Nikkei ook al dat OPPO werk maakt van eigen chips. Volgens bronnen die de zakenkrant toen kon spreken, ging het over high-end socs die op een 3nm-procédé van TSMC zouden worden geproduceerd.

OPPO gebruikt vandaag de dag chips van zowel Qualcomm als MediaTek in zijn apparaten. Eind 2021 introduceerde het bedrijf een eigen neural processing unit, de MariSilicon X. Die chip zit in de Find X5 Pro en helpt onder andere bij de beeldverwerking en AI-taken.