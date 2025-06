OPPO sluit abrupt zijn chipontwerpdivisie

OPPO heeft zijn chipontwerpdivisie plotseling gesloten, meldt onder andere de South China Morning Post. OPPO stelt dat de zet gemotiveerd is door 'onzekerheden in de wereldwijde economie en de smartphonemarkt'.

Naar verluidt kregen werknemers van de zogenaamde Zeku-afdeling op donderdag te horen dat ze op vrijdag niet meer naar hun werk konden komen. Zelfs het ophalen van een laptop op kantoor was niet meer mogelijk. Ook zou Zeku slechts twee weken terug nog vacatures publiceren om meer personeel aan te trekken. De SCMP vroeg om meer commentaar, maar kreeg dat niet.

Zeku is in 2019 opgezet door OPPO als 'fabless' chipmaker. Dat wil zeggen dat Zeku de chips ontwerpt en verkoopt, maar de productie van de wafers uitbesteedt aan externe fabrieken, zoals TSMC. Dat maakt dergelijke bedrijven kwetsbaarder voor omstandigheden op de markt, maar ook voor geopolitieke spanningen. Zeku werkte aan chips voor wifi, bluetooth en audio en in Shanghai heeft het zo'n tweehonderd patenten op zijn naam staan, zocht Bloomberg uit. De MariSilicon-merknaam is een product van Zeku, bijvoorbeeld, en in december deed nog een gerucht de ronde dat OPPO in 2024 met zijn eigen smartphonesoc zou komen.

De Verenigde Staten hebben nog altijd exportrestricties jegens China op het gebied van technologie met een procedé van 14nm en kleiner. Daardoor kunnen Amerikaanse bedrijven geen zaken doen met OPPO en Zeku, wat het verlenen van licenties en gebruik van Amerikaanse fabs in de weg zit. Daarnaast groeit de wereldwijde smartphonemarkt momenteel niet. In het vierde kwartaal van 2022 kromp die markt met 18,3 procent, de grootste daling ooit, aldus IDC. Op jaarbasis krimpt OPPO's afzet met 22,7 procent. OPPO is een zusterbedrijf van OnePlus, Vivo en realme.