Renders en specificaties van OPPO Find X5 en X5 Lite verschijnen online

De officiële renders en specificaties van de OPPO Find X5 en de X5 Lite zijn online verschenen. Eerder gebeurde dat al met de X5 Pro. De reguliere X5 lijkt op het topmodel, maar is wat kleiner en heeft andere camerasensoren. De Lite is een volledig ander toestel.

Het uiterlijk van de OPPO Find X5 is vrijwel gelijk aan dat van de X5 Pro, blijkt uit de renders die WinFuture heeft gepubliceerd. De site plaatste onlangs al de details van het topmodel en heeft nu ook alle renders en specificaties van de twee daaronder gepositioneerde modellen gepubliceerd.

In het topmodel zitten relatief grote camerasensoren. Welke sensoren er in de reguliere X5 zitten, is nog niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om andere exemplaren. Beide toestellen krijgen OPPO's MariSilicon X-chip voor de beeldverwerking. De camera's zijn afgesteld in samenwerking met Hasselblad, net als OnePlus dat al enkele jaren doet. Hasselblad is van oorsprong een Zweeds cameramerk, maar sinds 2017 heeft het Chinese DJI een meerderheidsbelang in het merk.

De X5 Pro en X5 krijgen respectievelijk de Snapdragon 8 Gen 1 en Snapdragon 888 van Qualcomm. In de X5 Lite zit een MediaTek Dimensity 900-soc. Het Lite-toestel heeft een volledig ander uiterlijk en andere camera's. Ook krijgt dit toestel een 'macrocamera' met 2-megapixelsensor in plaats van een telecamera met 13-megapixelsensor. Daarnaast ondersteunt het geen draadloos laden en draait het toestel bij de release op Android 11.

Het is nog niet duidelijk wanneer OPPO zijn X5-telefoons wil aankondigen. WinFuture staat bekend om het publiceren van details over smartphones vlak voordat ze officieel worden aangekondigd. Mogelijk presenteert OPPO de toestellen rond het Mobile World Congress dat eind februari start.