Renders tonen mogelijk OPPO Find X5 Pro die in 2022 uit moet komen

Er zijn renders verschenen van de OPPO Find X5 Pro, de opvolger van de Find X3 Pro. Het toestel moet officieel nog aangekondigd worden, maar wordt naar verwachting in maart uitgebracht. OPPO slaat het cijfer 4 naar verluidt over in de Find X-serie, omdat 4 een ongeluksgetal is in China.

De renders zijn gemaakt door OnLeaks en online gezet door Prepp. De afbeeldingen zijn gemaakt op basis van schematische tekeningen van vroege prototypes van het toestel. Volgens de leakers moet het toestel in maart uitgebracht worden voor omgerekend 628 euro. Er zijn ook al de nodige details van het toestel bekend via OnLeaks en Prepp. Het toestel zou een 6,78"-amoledscherm hebben met een verversingssnelheid van 120Hz. Onder het scherm zou een vingerafdrukscanner zitten.

Aan de achterkant van het toestel zitten drie camera's, twee van 50Mp en een van 13Mp, met voorop een 32Mp-selfiecamera. Het toestel wordt aangestuurd door een MediaTek Dimensity 9000-soc, aangevuld met 8GB ram en 256GB opslagruimte. Het toestel zou voorzien zijn van een 5000mAh-accu.

Het toestel heeft daarnaast naar verluidt een dual-simslot en ondersteunt 5G. De OPPO Find X5 Pro is nog niet officieel aangekondigd en het is nog niet bekend voor welke prijs deze uiteindelijk in Nederland en België op de markt zal komen.

Afbeeldingen: OnLeaks/Prepp