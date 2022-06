OPPO Find X5 Pro

OPPO mag in de Benelux dan nog geen grote speler zijn, het doet erg zijn best om dat te worden. De BBK-dochter timmert al enige tijd flink aan de weg en brengt smartphones in verschillende prijsklassen uit, waaronder in het high-end segment. De Find X5 Pro is het vlaggenschip, waarmee OPPO wil meedoen met de grote jongens. Het heeft dus alles uit de kast getrokken om dit mogelijk te maken.

Het bedrijf focust zich met dit toestel vooral op fotografie en heeft de hoofdcamera en de groothoekcamera voorzien van dezelfde sensor. Daarnaast is het bedrijf de samenwerking aangegaan met Hasselblad en heeft het een eigen npu, of neural processing unit, ontwikkeld om de verwerking van foto’s naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast heeft OPPO groots ingezet op kleurverwerking en kleurweergave. Niet alleen het scherm moet meer dan een miljard kleuren kunnen weergeven, ook de mogelijkheid om 10bit-foto’s te maken is aanwezig. Ook de behuizing is aangepakt. De vorm van de behuizing komt grotendeels overeen met die van de Find X3 Pro, maar het camera-eiland heeft een asymmetrische vorm gekregen, zodat het toestel nog beter in de hand ligt. Bovendien is de behuizing niet meer van glas, maar van keramiek. Dit materiaal is volgens OPPO krasresistenter dan een luxe horloge.

Verder is de smartphone voorzien van de nieuwste, krachtigste componenten: de Snapdragon 8 Gen 1 van Qualcomm, een hoop geheugen, een wqhd-scherm met variabele 120Hz-refreshrate en eigenschappen als supersnel (draadloos) laden. Volgens OPPO moeten al deze componenten en functies dit toestel tot de beste vlaggenschip-smartphone maken en dat is ook te merken aan wat het bedrijf voor de Find X5 Pro vraagt: maar liefst 1299 euro. Dat is meer dan de introductieprijs van de Samsung Galaxy S22 Ultra en iPhone 13 Pro Max. Of dit toestel dit geld ook echt waard is, zoeken we uit in deze review.