WinFuture plaatst specs en foto's aankomend vlaggenschip Oppo Find X5 Pro

Techsite WinFuture heeft specificaties in handen gekregen van de aankomende Oppo Find X5 Pro. De high-endsmartphone had al met veel lekken te maken gehad, dus hier worden specs bevestigd en soms ook wat verder uitgebreid.

Eerdere specificaties en afbeeldingen van de Find X5 Pro kwamen in december en januari naar buiten. WinFuture meldt nu dat de Find X5 Pro een Snapdragon 8 Gen 1 aan boord heeft, met een Qualcomm Adreno 730-gpu, 12GB lpddr5x-werkgeheugen en 256GB ufs 3.1-opslaggeheugen. Dit is niet verder uit te breiden met een geheugenkaartje.

De display is een 120Hz, 6,67" amoled met ltpo en een resolutie van 3216 bij 1440 pixels. De pixeldichtheid komt daarmee uit op 526 ppi. Onder de display zitten ook de vingerafdruklezer en de frontcamera. Die sensor, een 32-megapixel Sony IMX709, zit achter een ponsgaatje links bovenin. Aan de connectiviteitszijde is er ondersteuning voor 5g, Wi-Fi 6E, BlueTooth 5.2 en er is een nfc-chip aanwezig.

De camera's zijn ontwikkeld in samenwerking met het Zweedse Hasselblad, dat sinds 2017 voor het merendeel in handen is van het Chinese DJI. Die samenwerking was er eerder ook al met OnePlus, een zustermerk van Oppo. De camera's zijn allemaal van Sony: tweemaal een IMX766, voor de wide- en ultrawide-foto's. Deze zouden beide optische beeldstabilisatie hebben. De derde camera, voor telefoto's, zou tot 5x kunnen zoomen met hybride zoom en met digitale zoom tot 20x.

De MariSilicon-ai-chip wordt prominent genoemd op het camera-eiland. Deze verzorgt het scherpstellen, wat dus niet gaat met een tof-sensor of laser. De chip verzorgt bijvoorbeeld ook de nachtmodus van de camera's. Ze filmen maximaal in 4k60fps-modi.

Afsluitend heeft de Find X5 Pro een 5000mAh-accu aan boord die met 80W geladen kan worden. Dat kan ook draadloos, maar er wordt niet duidelijk gezegd met wat voor vermogen dat gaat. Wat betreft water en stofbestendigheid krijgt de telefoon een ip68-certificering. Het geheel draait op ColorOS 12.1, gebaseerd op Android 12. De kleuren zijn ceramic black en ceramic white. Volgens WinFuture komt de telefoon in ieder geval in de komende weken in Duitsland uit voor een prijs die 'boven de 1200 euro uitkomt'.