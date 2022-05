OPPO presenteert volgende week Find X5-smartphones met MariSilicon X-npu

OPPO presenteert op 24 februari zijn Find X5-serie van smartphones. De Find X5 Pro is het nieuwe vlaggenschip en maakt voor het eerst gebruik van de zelfontworpen MariSilicon-chip voor beeldverwerking. Die komt naast de Snapdragon 8 Gen 1 te zitten.

OPPO bevestigt in een persbericht dat het de nieuwe telefoon volgende week donderdag aankondigt en toont een eerste officiële van het toestel. Daarin bevestigt het bedrijf dat het voor de camera's samenwerkt met Hasselblad. Details daarover kwamen eerder al naar buiten via uitgelekte renders en specificaties. De Find X5 Pro krijgt drie camera's, waarvan twee met 50-megapixelsensoren en een telecamera met 13-megapixelsensor. Die zitten op een camera-eiland met een niet-symmetrische vorm. Aan de voorkant heeft het toestel een 32-megapixelcamera. Het toestel heeft volgens OPPO een keramische achterkant die een coating heeft die vingerafdrukken zou voorkomen.

De fabrikant zegt dat de telefoons gebruikmaken van de MariSilicon X-chip. Dat is een zelfontworpen imaging npu die het bedrijf eind vorig jaar aankondigde. De MariSilicon kan volgens het bedrijf 18Tops aan rekenkracht halen en is vooral bedoeld om foto's en video's in raw-formaat te schieten. De chip wordt in de telefoon gekoppeld aan een Snapdragon 8 Gen 1-processor.

OPPO zegt in zijn persbericht nog niets over de andere modellen in de X5-serie, maar uit de eerder verschenen informatie dat er naast de Find X5 Pro een Find X5 en Find X5 Lite verschijnen. Laatstgenoemde lijkt wat uiterlijk en specificaties betreft veel op de donderdag gepresenteerde OnePlus Nord CE 2 5G. OPPO is het moederbedrijf van OnePlus.