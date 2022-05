Game-uitgever Nacon neemt maker van Lord of the Rings: Gollum en Deponia over

De Franse game-uitgever Nacon heeft Lord of The Rings: Gollum-ontwikkelaar Daedalic Entertainment overgenomen. De twee bedrijven werkten al samen aan de nieuwe game. Nacon zegt dat Daedalic grotendeels zelfstandig blijft opereren.

De uitgever betaalt 53 miljoen euro voor de ontwikkelaar, schrijft Nacon. Het is de grootste overname van het bedrijf tot nu toe. Het overnamebedrag bestaat uit 32 miljoen euro cash die direct wordt betaald en een cashuitbetaling in 2026 als bepaalde doelen worden behaald. Alle 87 werknemers van het Duitse Daedalic Entertainment gaan werken voor het nieuwe bedrijf. Volgens Nacon blijven de oprichter en de chief operating officer beiden leiding geven aan het bedrijf. Daedalic krijgt 'een hoge mate van autonomie op het gebied van ontwikkeling en uitgave'.

Daedalic is voornamelijk bekend van de aankomende game The Lord of the Rings: Gollum. Die adventuregame volgt het gelijknamige personage uit de boeken en films, maar in eerdere gameplaytrailers waren ook tovenaar Gandalf en elfenkoning Thranduil te zien. Die game moet in het eerste kwartaal van dit jaar verschijnen. De twee bedrijven werkten al nauw samen, want Nacon is de uitgever van die game. Daedalic heeft daarnaast nog meer dan 90 andere titels op zijn naam staan, waaronder Ken Follett's The Pillars of the Earth, de Deponia-reeks en Shadow Tactics.