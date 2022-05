The Lord of the Rings: Gollum verschijnt op 1 september voor pc en consoles

The Lord of the Rings: Gollum van ontwikkelaar Daedalic Entertainment verschijnt op 1 september op Steam en voor Xbox- en PlayStation-consoles. Een Nintendo Switch-versie verschijnt later, maar wanneer is nog niet bekend.

The Lord of the Rings: Gollum is volgens de makers een verhaalgedreven stealth avonturengame. De game draait om het personage Gollum of Sméagol uit de boeken van J.R.R. Tolkien. Vorig jaar toonde de ontwikkelaar voor het eerst gameplay. Op de Steam-pagina staan ook screenshots van het spel.

Het spel bevat bekende gebeurtenissen uit de boeken, maar vult ook gaten in de verhaallijn op. De gameplay draait vooral om sluipen. Het spel is ontwikkeld in samenwerking met Middle-earth Enterprises, dat de rechten van The Lord of the Rings-franchise beheert.

Ontwikkelaar Daedalic Entertainment werd eerder dit jaar voor 53 miljoen euro overgenomen door uitgever Nacon. De verschijningsdatum is dinsdag bekendgemaakt op Twitter. Eerder werd al bekendgemaakt dat de game verschijnt voor Xbox- en PlayStation-consoles van de huidige en vorige generatie.