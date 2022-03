Teasertrailer van Lord of the Rings-game Gollum verschijnt online

De Duitse gamestudio Daedalic heeft een eerste teasertrailer getoond van de Lord of the Rings-game Gollum. In de trailer is te zien hoe het personage door een grot in Mordor kruipt en in de richting van Mount Doom probeert te komen.

In de trailer is vooralsnog geen gameplay te zien. Wel zijn beelden te zien van een grot met muurschilderingen, waar het personage Gollum doorheen kruipt. De grot lijkt ergens in de buurt van Mount Doom in Mordor te liggen. De game werd vorig jaar aangekondigd als een point-and-click-adventuregame, maar tot nu toe was er nog weinig over bekend.

Ontwikkelaar Daedalic zegt tegen IGN dat de game draait om een combinatie van stealth en dialoogopties. Spelers kunnen zo bepalen of Gollum de goede of juist de slechte kant op gaat. Volgens de makers zitten er niet veel gevechten in de game, maar moeten spelers wel vijanden uitschakelen. Het personage lijkt vooral gebaseerd op Gollum uit de Peter Jackson-films, al zegt Daedalic dat de game zelf is gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien. De game moet in 2021 uitkomen voor de pc en verder als exclusieve titel voor de nieuwe PS5- en Xbox Series X-console.