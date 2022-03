Fitbit introduceert smartwatch met 'stresssensor'

Fitbit heeft een nieuwe wearable aangekondigd in de vorm van de Sense, een op gezondheidstoepassingen gerichte smartwatch die onder andere over een sensor beschikt die een indicatie van het stressniveau van de drager zou kunnen geven.

De sensor van de Sense kan elektrodermale activiteit detecteren, oftewel de variatie in de elektrische eigenschappen van de huid. De gebruiker moet daarvoor volgens Fitbit de EDA Scan-app gebruiken en de handpalm boven het apparaat houden. De meting helpt volgens de fabrikant om 'de reactie van jouw lichaam op stressfactoren te begrijpen en je stress te beheersen'.

Zo kan de app bijvoorbeeld een eda -responsgrafiek tonen om de invloed van meditatie of ontspanning inzichtelijk te maken. De elektrodermale respons wordt vaker gebruikt als indicatie voor stress, maar bij een onderzoek naar het gebruik van een zogenoemde E4-polsband door het lectoraat Brain and Technology van de studie Toegepaste Psychologie bij de Saxion-hogeschool, werd gewezen op de risico's op valspositieven of -negatieven.

Fitbit weegt bij zijn Stress Management Score van de Sense ook meetgegevens over hartritme, reactievermogen, slaap en activiteit mee. De scores variëren van 1 tot 100, waarbij een hogere score aangeeft dat je lichaam minder fysieke tekenen van stress vertoont. De smartwatch kan aanbevelingen geven om beter met je stress om te gaan, met bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen en andere mindfulness-instrumenten.

De Fitbit Sense kan verder de temperatuur van de huid meten en een indicatie van de hoeveelheid zuurstof in het bloed geven. Het apparaat beschikt ook over gps, en gebruikers kunnen via bluetooth notificaties en gesprekken van hun smartphone ontvangen, en via Android ook berichten terugzenden. Via de ingebouwde microfoon is ook de Google Assistent of Amazon Alexa te gebruiken.

De wearable heeft volgens de maker een accuduur van zes dagen en in twaalf minuten zou deze genoeg geladen zijn om weer een dag mee te gaan. Het scherm is van het amoledtype en bij gebruik van de always-on-functionaliteit is de accuduur lager. De Sense biedt verder waterdichtheid tot op een diepte van vijftig meter.

De Fitbit Sense is vanaf eind september beschikbaar voor 330 euro

Fitbit heeft ook de Versa 3 aangekondigd. Deze verschilt weinig van zijn voorganger maar heeft bijvoorbeeld gps, een speaker, Google Assistant-ondersteuning en bluetooth 5.0. Het ontwerp ligt in lijn met dat van de Sense. Daarnaast is de Inspire 2 verschenen, een activiteitstracker met een geclaimde accuduur van maximaal tien dagen. De Fitbit Versa 3 komt eind september beschikbaar voor 230 euro, de Inspire 2 voor 100 euro.