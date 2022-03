IRobot laat Roomba i7- en S9-modellen meubels en zones identificeren

Stofzuigerfabrikant iRobot voorziet verschillende Roomba's en de Braava-dweilrobot van de mogelijkheid gedetailleerdere zones in huis te herkennen. De duurdere modellen kunnen dan niet alleen een kamer herkennen, maar ook specifieke objecten in huis.

De fabrikant voert de veranderingen door in een nieuwe versie van de iRobot-app. Het bedrijf noemt de veranderingen zelf Genius Home. Daarbij gebruikt het niet alleen kunstmatige intelligentie om de robots een gedetailleerder schoonmaakschema te geven, maar er worden ook automatiseringen doorgevoerd via de app. De veranderingen worden vanaf dinsdag naar alle gebruikers uitgerold.

De Roomba-modellen i7, i7+, s9 en s9+ en de Braava Jet M6 kunnen voortaan naast kamers ook meubels detecteren. Bij die modellen was het al mogelijk in de app zones en kamers op te geven, maar de robots gaan voortaan ook zelf detecteren waar bijvoorbeeld een bank of eettafel staat. Een gebruiker kan dan die specifieke gebieden aanwijzen om schoon te maken. Ook wordt het mogelijk om zones aan te geven waar de robot juist niet moet komen, zoals bij de kabels onder een tv-meubel.

Er komt ook een mogelijkheid in de app om verschillende soorten routines in te stellen. IRobot noemt zelf een voorbeeld waarbij een gebruiker een routine voor na het avondeten instelt waarbij de robot rondom de eettafel schoonmaakt. Ook wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld aan het seizoen gerelateerde schoonmaakprocedures, zoals wanneer huisdieren meer verharen of wanneer een allergieseizoen begint.

Gebruikers kunnen de robots ook via de app koppelen aan allerlei smarthomeapparaten om routines in te stellen. Dat was al mogelijk via If This Then That. IRobot werkt samen met Ifttt om die features ook in de app zelf te zetten. Zo kan een stofzuiger worden geprogrammeerd om automatisch schoon te maken als een bepaald slim slot geactiveerd wordt. Die functie geldt overigens voor alle Roomba-modellen en niet alleen voor de duurdere.