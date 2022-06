Roomba-stofzuigers van iRobot krijgen ondersteuning voor Siri

IRobots Roomba-stofzuigers en slimme dweilen krijgen ondersteuning voor Apples assistent Siri. De apparaten ondersteunen al Alexa en Google Assistent. Met de Siri-integratie kunnen gebruikers bijvoorbeeld hun robot vragen het huis schoon te maken.

Met de nieuwste versie van de iRobot Home App kunnen iOS-gebruikers hun iRobot-apparaat koppelen aan Siri. Het iRobot-apparaat moet wel wifiondersteuning hebben. Gebruikers kunnen met de spraakassistentintegratie hun iRobot-apparaat bijvoorbeeld vragen om specifieke kamers schoon te maken, of bepaalde zones in huis. Een voorbeeld van dit laatste is het schoonmaken van de vloer rondom het aanrecht.

IRobot geeft zijn robotschoonmakers verder een Child & Pet Lock-functie, waarmee de Clean-knop op de apparaten tijdelijk wordt uitgeschakeld. Zo kunnen gebruikers voorkomen dat kinderen of huisdieren de iRobot-apparaten inschakelen. Ook komt er een Do Not Disturb-functie met tijden waarin de apparaten niet moeten werken, en kunnen de Roomba j7- en j7+-apparaten meer losse voorwerpen detecteren.

De Genius 4.0-update geeft Roomba i3- en i3+-stofzuigers verder meer functies van duurdere robotstofzuigers. Zo krijgen de goedkopere apparaten de mogelijkheid om kamers te herkennen, waardoor gebruikers de stofzuigers de opdracht kunnen geven om bepaalde kamers schoon te maken. Deze stofzuigers geven met de update ook aan hoelang het ongeveer duurt om een kamer schoon te maken. Gebruikers van de i3-, i7-, j7- en s9-serie robots kunnen tot slot aangeven dat specifieke kamers beter schoongemaakt moeten worden, waardoor de robots bijvoorbeeld een hal waarin vieze schoenen staan, twee keer stofzuigen.

De kamerfuncties voor de Roomba i3-serie stofzuigers komen eind derde kwartaal naar Europese gebruikers. Alle andere aangekondigde functies komen eind juni naar de iRobot-apparaten, met uitzondering van de Do Not Disturb-functie. Deze is per direct beschikbaar voor gebruikers.