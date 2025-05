IRobot kondigt Roomba Combo j7+-stofzuigrobot aan met automatische dweilfunctie

IRobot heeft een nieuwe versie van de j7+-stofzuigrobot aangekondigd, met een dweilfunctie. De Combo j7+ heeft een dweil die onder aan de robot zit, maar bij het stofzuigen van tapijt boven op de robot wordt bewaard. Zo wil iRobot voorkomen dat de dweil tapijt nat maakt.

In tegenstelling tot andere stofzuigrobots met dweilfunctie, blijft de dweil niet onder aan de Combo j7+ zitten. Stofzuigdweilrobots als de Roborock S7 tillen die dweil bijvoorbeeld enkele millimeters op als ze tapijt stofzuigen. IRobot claimt dat tapijt zo alsnog nat kan worden en ontwikkelde voor de Combo j7+ daarom een systeem met twee metalen armen. Deze kunnen de dweil van onder naar boven de robot verplaatsen. Hiervoor zit er aan de bovenkant een uitsparing waarin de dweil kan liggen.

De stofzuigdweilrobot stofzuigt eerst tapijten en andere zachte vloerbedekkingen, daarna worden harde vloeren tegelijk gestofzuigd en gedweild. De robot herkent met sensors of vloerbedekking hard of zacht is.

De Combo j7+ heeft een iets kleinere stofopvangruimte dan de reguliere j7+, om plaats te maken voor een 210ml-watertank. De accu is ook iets gegroeid, naar 4400mAh. De Combo j7+ heeft net als de normale j7+ een grondstation waarmee de accu wordt opgeladen en de stofopvangruimte wordt geleegd. De watertank wordt hierbij niet gevuld.

Net als de j7+ kan de Combo meer dan 80 objecten herkennen en ontwijken, zoals kledingstukken en speelgoed. Hij kan andere omgevingen beter schoonmaken, als hij bijvoorbeeld een wc of een vaatwasser herkent. Met de nieuwe iRobot OS 5.0-update kunnen j7-robots meer objecten herkennen om schoon te maken of juist te ontwijken. Deze update laat gebruikers ook de robot vragen om kamers over te slaan. De robot ondersteunt stemcommando's en spraakassistenten.

Met de iRobot Home-app kunnen gebruikers ervoor kiezen om ruimten te dweilen en te stofzuigen of alleen te stofzuigen. Ze kunnen er ook voor kiezen hoeveel schoonmaakmiddel er tijdens het dweilen moet worden gebruikt. De Roomba Combo j7+ is vanaf 4 oktober in de Verenigde Staten leverbaar voor omgerekend, met btw 1378 euro. Vanaf die datum moet de robot ook in Europa te koop zijn, voor een nog onbekend bedrag. De iRobot OS 5.0-update wordt nu wereldwijd verspreid.

Update, 12:12 uur: De Roomba Combo j7+ kost in Nederland 999 euro. Er komt ook een versie waarbij de stofopvangruimte niet automatisch wordt geleegd. Deze kost 799 euro.