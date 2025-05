Netflix start eigen gamestudio in Finland

Netflix kondigt de oprichting van een 'interne gamestudio' in Helsinki, Finland aan. Voormalig Zynga- en EA Helsinki-topman Marko Lastikka wordt de directeur van de nieuwe studio. Vooralsnog is er geen naam van de gamestudio bekendgemaakt.

De streamingdienst is naar eigen zeggen van plan om een wereldklasse gamestudio op te richten die 'uiteenlopende leuke en aansprekende originele games, zonder advertenties of in-app aankopen, naar honderden miljoenen leden' moet brengen. Vicepresident van Netflix' Game Studios Amir Rahimi benadrukt dat het nog wel een tijdje gaat duren voordat de nieuwe Finse studio daadwerkelijke games gaat uitbrengen. "Het [project] zit nog in de beginfase en er is nog veel werk aan de winkel. Het maken van games kan jaren kosten, dus ik kijk uit naar het opbouwen van de fundamenten van onze gamestudios gedurende de komende jaren."

Netflix biedt sinds eind 2021 games via de dienst aan, die vooralsnog door derden gemaakt worden. Eerder dit jaar kocht de streaminggigant zijn eerste gamestudio, Next Games, dat tevens in Helsinki gevestigd is. Op de lange termijn wil Netflix meer eigen games uitbrengen, al suggereerden cijfers dat het gamegedeelte van de streamingdienst vooralsnog niet zo aanslaat.