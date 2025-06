Netflix-gebruikers kunnen hun kijkgeschiedenis en voorkeuren exporteren

Netflixgebruikers kunnen voortaan de kijkgeschiedenis en voorkeuren van hun profiel exporteren naar een nieuw account. Het streamingplatform is maandag begonnen met het wereldwijd uitrollen van de functie, die eerst was getest in Chili, Peru en Costa Rica.

In een bericht schrijft Netflix dat de Profile Transfer-functie de gebruiker onder meer zijn kijklijst, voorkeuren, aangeraden films en series en opgeslagen games laat exporteren. Netflixgebruikers krijgen een mail wanneer de functie beschikbaar komt in hun regio. Als de gebruiker zijn profiel rechts bovenin de homepage in de browser aanklikt, dan verschijnt de exporteeroptie onder het kopje 'Transfer Profile'.

De data kan alleen worden overgezet naar een nieuw account waarvan de gebruiker de accounthouder is en niet naar bestaande accounts. Het is mogelijk om Profile Transfer aan of uit te zetten via de Account-instellingen.

Netflix sorteert met de nieuwe functie hoogstwaarschijnlijk voor op het stopzetten van het delen van accounts. De streamingdienst heeft last van concurrerende diensten, maar ook van het feit dat veel gebruikers hun account delen met vrienden of familie en het abonnementsgeld dan verdelen. Ook experimenteert het bedrijf met verschillende alternatieve verdienmodellen. Zo gaat Netflix begin november in verschillende landen goedkopere abonnementen beschikbaar maken, die worden ondersteund door advertenties.