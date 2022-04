Netflix heeft tegenvallende groei aantal abonnees door toegenomen concurrentie

Netflix ontving in het vierde kwartaal minder nieuwe abonnees dan het bedrijf verwachtte. Voor het eerste kwartaal van 2022 verwacht Netflix 2,5 miljoen klanten bij te kunnen schrijven, een daling van 37 procent versus hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Netflix kreeg er in het vierde kwartaal van 2021 8,2 miljoen klanten bij wereldwijd. Dat is niet alleen minder dan de 8,5 miljoen die het bedrijf verwachtte, maar ook minder dan de 8,5 miljoen abonnees die Netflix in het vierde kwartaal van 2020 ontving. In geheel 2021 schreef Netflix er 18 miljoen abonnees bij. Dat was in 2020 37 miljoen, maar dat groeicijfer is toe te schrijven aan de gevolgen van de coronapandemie.

In de emea-regio, waar Europa onder valt, kreeg Netflix er 3,5 miljoen klanten bij, minder dan de 4,5 miljoen van een jaar eerder maar de regio nam daarmee wel het grootste deel van de wereldwijde groei voor zijn rekening. Voor het eerste kwartaal van 2022 verwacht Netflix 2,5 miljoen nieuwe abonnees, tegenover 4 miljoen een jaar geleden. Het bedrijf weegt mee dat er weinig grote releases op stapel staan, naast macro-economische tegenwind in sommige delen van de wereld.

Verder wijst het bedrijf naar toegenomen concurrentie in de afgelopen 24 maanden als reden voor de tegenvallende groei. Toch ziet het bedrijf nog voldoende groeimogelijkheden, waarbij het bedrijf noemt dat streaming in de VS voor nog slechts 10 procent van de tv-schermtijd verantwoordelijk is. De VS is de grootste markt voor Netflix.