Netflix introduceert 'dubbele duim omhoog'

Netflix voegt een tweede likeknop toe aan de streamingservice. De 'dubbele duim omhoog' geeft gebruikers de mogelijkheid om extra nadruk te leggen op een voorkeur. Het algoritme van Netflix geeft op basis van deze informatie nog beter toegespitste kijksuggesties.

"Zie de dubbele duim omhoog als een manier om je kijksuggesties verfijnd bij te sturen. Een gewone duim omhoog laat ons weten wat je leuk vindt, zodat we op basis daarvan kijksuggesties kunnen geven. Een dubbele duim omhoog laat ons weten waar je gek op bent en maakt het mogelijk om specifiekere suggesties te doen", zo schrijft Netflix in de aankondiging.

De mogelijkheid om een extra duimpje omhoog te geven wordt vanaf nu beschikbaar gemaakt voor alle versies van de streamingdienst, inclusief de mobiele Android- en iOS-applicatie en apps voor smart-tv's. Het kan enkele dagen duren voordat de nieuwe functie op alle platformen is uitgerold.

Volgens de streamingdienst zijn de reguliere duim omhoog en omlaag een prima manier om informatie op te doen voor het geven van gepersonaliseerde suggesties. Dit systeem zou daarentegen niet goed weerspiegelen of iemand iets simpelweg leuk vindt of echt gek is van een film of serie. Ook de oorspronkelijke duim omhoog en omlaag blijven onderdeel van het in 2017 geïntroduceerde beoordelingssysteem.