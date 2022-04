Smartphones kunnen steeds sneller opladen, maar dat heeft een prijs. De capaciteit van de accu is bij een telefoon die snel oplaadt, namelijk kleiner dan wat mogelijk is in die behuizing. Hoe groot is dat verschil eigenlijk en hoe komt dat?

Voordat je een telefoon koopt, lijkt het een luxefunctie, maar als je eraan gewend bent, is het lastig om terug te gaan. Het snel kunnen bijladen van je telefoon is erg fijn. Met een kwartiertje laden kun je gerust weer een halve dag voort, iets wat vijf of tien jaar geleden nauwelijks denkbaar was.