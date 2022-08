Smartphones tussen 150 en 200 euro

Als er gesproken werd over low-end of budgetsmartphones, haalde de gemiddelde techfan vaak zijn neus op. Deze toestellen waren meestal zo slecht dat ze de moeite niet waard waren. Tegenwoordig is de gemiddelde smartphone zo krachtig dat veel mid-range en high-end functies langzaamaan hun weg vinden naar de low-end markt. Gebruikers die af en toe internetten, social media gebruiken en een filmpje kijken, zouden in theorie dus genoeg moeten hebben aan een low-end smartphone, maar is dat ook echt zo? Wij hebben even gegrabbeld in de budgetbak en vier toestellen met een prijs tussen de 150 en 200 euro op de pijnbank gelegd.

We hebben gekozen voor de Samsung Galaxy A13, Motorola Moto G31, Nokia G21 en Redmi Note 11. Deze toestellen zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen en wij zijn gegaan voor de goedkoopste exemplaren. Motorola stuurde ons het 64GB-model van de G31, die op dit moment 149 euro kost. Ook Nokia bracht ons de 64GB-versie van de G21. Deze wisselt voor 175 euro van eigenaar. De Redmi Note 11 die wij op de pijnbank legde kost op het moment van schrijven 166 euro en heeft ook 64GB opslaggeheugen aan boord. De Samsung Galaxy A13 is beschikbaar in zowel een 4G als een 5G-uitvoering en Samsung gaf ons de 4G-versie met 64GB opslag en een Exynos 850 soc. Deze smartphone kost 194 euro.

Het aparte is dat de gemiddelde smartphone in deze prijscategorie meer functies en aansluitingen aan boord heeft dan de gemiddelde high-end smartphone. Denk aan een koptelefoonaansluiting, geheugenkaartlezer, FM-radio en infraroodpoort. Dat zou voor veel mensen al een reden kunnen zijn om voor zulke toestellen te kiezen. Betekent dat automatisch dat de andere componenten zo slecht zijn dat je genoegen moet nemen met slechte schermen, abominabele accu’s, sjofele speakers en krakkemikkige camera’s? Vroeger wel, maar of dat nu nog steeds aan de orde is, daar ga je in deze review achter komen.