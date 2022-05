Xiaomi kondigt Redmi Note 11-telefoons aan, waaronder model met 120W-snelladen

Xiaomi heeft drie nieuwe telefoons aangekondigd in China, een Redmi Note 11 Pro+, Note 11 Pro en een reguliere Note 11. De twee Pro-varianten zijn vrijwel identiek, hoewel de Pro+-variant 120W-snelladen ondersteunt. Het 'gewone' Pro-model heeft een grotere accu.

De twee Redmi Note 11 Pro-smartphones hebben een 6,67"-amoledscherm met een refreshrate van 120Hz en een full-hd-resolutie, meldt GSM Arena. De selfiecamera zit verwerkt in een gat in het scherm. Xiaomi voorziet de Note 11 Pro-telefoons daarbij van een MediaTek Dimensity 920-soc met Cortex-A78- en Cortex-A55-cores van Arm. De twee telefoons komen beschikbaar in varianten met 6GB geheugen en 128GB opslag, en 8GB geheugen met 128GB of 256GB opslag.

De Redmi Note 11 Pro+ krijgt een 4500mAh-accu die snelladen op 120W ondersteunt. Volgens Xiaomi kan de accu daarmee ongeveer in een kwartier volledig worden opgeladen. De Note 11 Pro ondersteunt 67W-snelladen en krijgt een 5160mAh-accu. De achterkant van de toestellen krijgen een camera-eiland met een primaire Samsung HM2-sensor met 108-megapixelresolutie. Die wordt bijgestaan door een ultragroothoeklens met 8-megapixelsensor en een telemacrocamera met resolutie van 2 megapixel. De Pro-toestellen krijgen een 3,5mm-jack, stereospeakers en dualsim-ondersteuning.

Redmi Note 11: 6,6"-lcd op 90Hz, Dimensity 810-soc en 33W-snelladen

De reguliere Note 11 is lager gepositioneerd dan de Pro-toestellen en krijgen daarmee een kleiner 6,6"-scherm met een lagere refreshrate van 90Hz. Het amoledpaneel van de Pro-varianten wordt daarnaast omgeruild voor een lcd, wederom met een full-hd-resolutie. De gebruikte Dimensity 820-soc heeft daarnaast A76-cores in plaats van A78-kernen. Verder krijgt de reguliere Note 11 een 5000mAh-accu die 33W-snelladen ondersteunt, een primaire 50-megapixelcamera en een 8-megapixelsensor met ultragroothoeklens.

De Redmi Note 11 komt op 1 november uit in China en krijgt daar een omgerekende adviesprijs vanaf 160 euro. Voor dat geld wordt een model met 4GB geheugen en 128GB opslag geleverd. De fabrikant komt ook met varianten met meer geheugen en opslag. De Pro- en Pro+-varianten volgen op 5 november in China en krijgen respectievelijke adviesprijzen vanaf omgerekend 227 en 268 euro. Het is nog niet bekend wanneer de smartphones buiten China uitkomen, dus officiële europrijzen worden nog niet vermeld.