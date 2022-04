Gerucht: Xiaomi brengt Redmi Note 11-telefoons volgende maand uit

De Chinese smartphonemaker Xiaomi zou zijn budgetmodellen in de Redmi Note 11-reeks volgende maand willen uitbrengen. De telefoons zouden 5G aan boord hebben en een presentatie krijgen op 11 november.

Beide telefoons krijgen 5G-ondersteuning via de ingebouwde modem van de MediaTek Dimensity-soc. Bij de Redmi Note 11 gaat het volgens een bekende leaker op Weibo om een Dimensity 810, de Pro-versie zou een Dimensity 920 aan boord krijgen. Het verschil tussen die twee is dat de 920 twee Cortex A78-kernen heeft, terwijl de 810 A76-kernen heeft. De 920 heeft bovendien een nieuwere gpu, een Arm Mali G68, tegenover een G57 van de 810.

De Note 11 zou een 120Hz-lcd krijgen, terwijl de Pro-versie een oledscherm zou bevatten met dezelfde verversingssnelheid. De resolutie staat er niet bij, maar Redmi Note-telefoons hebben al enkele jaren full-hd-schermen.

De Note 11 zou een 50-megapixelcamera op de achterkant krijgen, de Pro-versie heeft volgens de leaker een 108-megapixelcamera. De accu's hebben beide een capaciteit van 5000mAh, maar de Note 11 kan die opladen met 33W, terwijl de Pro uitkomt op 67W. De duurste telefoon uit de Redmi Note 11-serie, de Pro Max, krijgt volgens een eerder gerucht een systeem om met 120W op te laden. De presentatie zou op 11 november zijn. Behalve dat het de elfde dag van de elfde maand is, is het in China koopfestijn Singles Day. De prijs van de Redmi Note 11 zou omgerekend beginnen bij 160 euro, terwijl de Pro bij 240 euro moet kosten. Bij release in Europa liggen die prijzen altijd hoger.

De Redmi Note-telefoons behoren al jaren tot de meest geleverde smartphones ter wereld en zijn de succesvolste modellen van de Chinese smartphonemaker.