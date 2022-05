Aziatische retailer laat Xiaomi Redmi 10-smartphone zien met 90Hz-scherm

Een Aziatische retailer heeft productpagina's online gezet voor de Xiaomi Redmi 10. Als de gegevens kloppen, dan heeft de Redmi 10 een nieuwe camera en ondersteunt het scherm nu een hogere verversingssnelheid van 90Hz.

De telefoon heeft volgens Techboilers, die de productpagina's aantrof bij de Singaporese retailer Courts, een 6,5"-lcd met een resolutie van 'full hd+'. Vermoedelijk gaat het om een 20:9-scherm en dus een resolutie van 2400x1080 pixels. Daarmee is het scherm iets langer dan de Redmi 9, die een scherm heeft van 2340x1080 pixels. Het scherm heeft een gat voor de 8-megapixelfrontcamera. De Redmi 9 heeft een inkeping.

De telefoon heeft een Helio G88-soc, een pas gepresenteerd model van chipontwerper MediaTek. Xiaomi doet daar, in Singapore in elk geval, 6GB aan geheugen en 128GB aan opslag bij. Dat is veel meer dan de 3GB geheugen en 32GB aan opslag in de Redmi 9. Het toestel heeft een 5000mAh-accu, die met 18W kan worden opgeladen via de usb-c-poort. Er is ook een 3,5mm-jack. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant.

De telefoon heeft een primaire 50-megapixelcamera. Daarmee is de resolutie hoger dan bij de 16-megapixelcamera van de Redmi 9. Er is verder een camera met ultragroothoeklens van acht megapixels, een 2-megapixelmacrocamera en een dieptesensor. De retailer heeft de telefoon staan voor 249 Singaporese dollar. Dat is omgerekend momenteel ongeveer 156 euro. Xiaomi bracht de Redmi 9 vorig jaar uit voor 149 euro.