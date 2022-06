Xiaomi kondigt verbeterde versie van Redmi Note 8 aan

De Chinese telefoonfabrikant Xiaomi kondigt een nieuwe versie van de populaire Redmi Note 8 uit 2019 aan, de Redmi Note 8 2021. De telefoon komt volgens het bedrijf uit om te vieren dat de oorspronkelijke telefoon wereldwijd 25 miljoen keer verkocht is.

Er is nog weinig bevestigd over de Redmi Note 8 2021, behalve dat deze uit gaat komen om te vieren dat wereldwijd 25 miljoen exemplaren verkocht zijn van de telefoon uit 2019. Of dat enkel de Redmi Note 8 is, of ook het Pro-model, meldt Xiaomi niet.

Toch zijn er al een aantal geruchten over de specificaties van de telefoon, schrijft Android Authority op basis van een Xiaomi UI Telegram-groep. Zo zou de telefoon een ips-scherm met verversingssnelheid van 120Hz hebben met een kleine notch voor de camera, een MediaTek Helio G85-processor, vergelijkbaar met de Redmi Note 9, 4GB ram, 64 of 128GB opslaggeheugen en een 4000mAh-accu. Het bedrijf zou de smartphone leveren met een 22,5W-snellader.

Ook zijn er berichten over een quadcamera-eiland met een standaard-, ultrawide-, telemacro- en diepte-lens. Daarnaast is de telefoon verschenen op de website van de Bluetooth SIG, waar staat dat de telefoon voorzien is van Xiaomi's besturingssysteem MIUI 12 of hoger en voorzien is van Bluetooth 5.2.