Xiaomi voorziet opvolgers van zijn meest geleverde smartphones van oledschermen

Xiaomi gaat zijn Redmi Note-telefoons voorzien van oledschermen, zo heeft een topman bekendgemaakt. De Redmi Note 9 Pro van vorig jaar behoorde tot de top tien van meest geleverde telefoons ter wereld.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Het is voor het eerst dat Redmi Note-telefoons oledschermen krijgen, zegt Manu Kumar Jain, topman van Xiaomi in India. Xiaomi verkoopt de Redmi Note-serie van telefoons al jaren, ook in Nederland en België. De telefoons onderscheidden zich in eerdere jaren met relatief grote schermen en snelle processors voor de prijsklasse.

Het is niet voor het eerst dat Xiaomi probeert om een goedkoper model van oledschermen te voorzien. De Mi A3 kreeg in 2019 een oledschermen, nadat voorlopers Mi A2 en Mi A1 een lcd hadden. Daarbij ging het scherm terug in resolutie van 1080p naar 720p. Het is onbekend of dat nu ook zal gebeuren. Volgens Ishan Agarwal krijgt de Redmi Note 10 Pro Max een 120Hz-oledscherm. Agarwal deelt vaker correcte informatie over telefoons die nog niet officieel zijn aangekondigd.

De Redmi Note 9 Pro was de meest geleverde Xiaomi-telefoon vorig jaar en stond wereldwijd op de negende plek in de top tien van meest geleverde smartphones, meldde PhoneArena op basis van cijfers van analistenbureau Omdia. De acht telefoons die erboven stonden, zijn allemaal van Apple en Samsung.