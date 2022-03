Renders en specificaties van Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max verschijnen

Een officiële render en specificaties van de Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max zijn online gezet. Het toestel zou een 6,67"-oledscherm krijgen met een refreshrate van 120Hz en een primaire camera met 108-megapixelsensor.

Net als de Redmi Note 9 Pro Max krijgt het nieuwe toestel een 5020mAh-accu en snelladen gaat met 33W, schrijft Ishan Agarwal op Twitter. Hij brengt vaker informatie over nog niet aangekondigde smartphones naar buiten.

Het toestel krijgt een 120Hz-oledscherm van 6,67", met een nog onbekende resolutie. Mogelijk gaat het om een oledscherm dat ook in de Redmi K40-serie zit. Xiaomi maakte deze week al bekend dat zijn Redmi-telefoons oledschermen krijgen. In de Note 9-modellen van vorig jaar zaten lcd's van hetzelfde formaat, met een resolutie van 2400x1080 pixels.

Xiaomi geeft de Redmi Note 10 Pro Max volgens Agarwal een Qualcomm Snapdragon 732G-soc. Die wordt gemaakt op Samsungs 8nm-procedé en heeft twee krachtige cores en zes zuinige cores, gebaseerd op respectievelijk de Arm Cortex-A76- en -A55-cores.

Aan de achterkant zitten vier camera's. Het zou gaan om een primaire camera met 108-megapixelsensor, een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens, een 5-megapixelmacrocamera en een dieptecamera met 2-megapixelsensor. De frontcamera heeft een 16-megapixelresolutie en is verwerkt in een klein gat in het scherm.

De achterkant van de telefoon is volgens Agarwal van mat glas gemaakt. Wanneer Xiaomi de Redmi Note 10 Pro Max gaat aankondigen, is nog niet bekend. Vermoedelijk verschijnen er ook andere modellen in de Note 10-serie, net als vorig jaar. De Note 9 Pro Max kwam vorig jaar niet uit in de Benelux. De Note 9 en Note 9 Pro verschenen wel in Nederland en België.