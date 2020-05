Xiaomi brengt Redmi Note 9 en Pro-versie uit in Benelux voor 199 en 269 euro

Xiaomi brengt zijn Redmi Note 9 en Note 9 Pro op 1 juni uit in Nederland en België. De smartphones hebben een 5020mAh-accu en vier camera's aan de achterkant. Het Pro-model is groter, heeft meer ram en een Qualcomm-soc in plaats van een MediaTek-soc.

De Redmi Note 9 heeft een MediaTek Helio G85-soc en in de Note 9 Pro zit een Snapdragon 720G van Qualcomm. Xiaomi brengt twee versies van de Redmi Note 9 uit. Een model met 3GB ram en 64GB flashopslag voor 199 euro en een versie met 4GB ram en 128GB flashopslag voor 299 euro. Ook van de Pro-versie verschijnen twee modellen. Voor 269 euro krijgen kopers een toestel met 6GB ram en 64GB opslagruimte. Er is ook een versie van 299 euro met 128GB opslag en dezelfde hoeveelheid ram.

Beide toestellen hebben vier camera's aan de achterkant, maar bij de Pro-versie is de resolutie hoger en ook is de sensor van de primaire camera iets groter. De telefoons hebben een ultragroothoeklens, een macrocamera en dieptesensor. Xiaomi voorziet de Note 9-modellen van een 5020mAh-accu. De reguliere versie kan snelladen met 18W en bij de Pro-versie kan dat met 30W. De telefoons hebben een usb-c-aansluiting en een 3,5mm-audiojack.

Xiaomi brengt ook de Mi 10 Lite 5G uit in Nederland en België. Dat nieuwe toestel in de Mi 10-serie heeft een 6,57"-oledscherm en is voorzien van een Snapdragon 765G-soc met geïntegreerd 5g-modem. De Mi 10 Lite 5G heeft een 4160mAh-accu en kan snelladen met 20W. Xiaomi brengt een versie met 6GB ram en 64GB opgslag uit voor 349 euro. Een versie met 128GB flashopslag kost 399 euro. Het 5g-toestel komt net als de Redmi Note 9-modellen uit op 1 juni.