Aantal gebruikers Xiaomi's Android-skin Miui groeit met 35 procent in 9 maanden

Het aantal gebruikers van Xiaomi's Android-skin Miui buiten China is met 35 procent gegroeid in negen maanden. Waar er in juni vorig jaar nog 163 miljoen gebruikers waren, zijn dat er nu 219 miljoen. Het gaat om aantal maandelijkse actieve gebruikers.

Daarmee groeide het aantal gebruikers buiten China, terwijl het aantal gebruikers in China juist kromp. Dat ging van 115 miljoen negen maanden geleden naar 111 miljoen nu, zo blijkt uit de kwartaalcijfers van Xiaomi over de periode van januari tot maart.

De fabrikant leverde 29,2 miljoen smartphones in die maanden, een lichte stijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Xiaomi kreeg gemiddeld omgerekend ongeveer 133 euro voor een smartphone en dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden.

Xiaomi haalde voor het eerst het merendeel van zijn omzet buiten China. Van alle omzet was 61 procent te danken aan smartphones, 26 procent aan andere producten, 11 procent aan internetdiensten zoals advertenties in Miui en abonnementen en 1 procent viel in de categorie 'Andere'.

De omzet van het bedrijf steeg met ongeveer 14 procent naar 49,7 biljoen yuan, omgerekend momenteel ongeveer 6,4 miljard euro. De winst daalde met bijna 50 procent naar 277 miljoen euro. Dat komt mede door gestegen kosten en een ongunstige wisselkoers.