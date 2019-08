Xiaomi's Android-skin Miui heeft 163 miljoen gebruikers buiten China

Xiaomi's Android-uitgave Miui heeft 163 miljoen gebruikers buiten China. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de Chinese fabrikant. Het is voor het eerst dat Xiaomi die cijfers vrijgeeft. In China zijn er rond 115 miljoen gebruikers van de Xiaomi-software.

Miui staat op alle Xiaomi-toestellen behalve de Mi A-telefoons; die draaien op Android One. Het aantal gebruikers van Miui nam in het voorjaar met ongeveer achttien miljoen toe. Met 278 miljoen is het aantal gebruikers van de Xiaomi-software niet zo hoog als die van de versie Huawei. Emui heeft 470 miljoen gebruikers.

Xiaomi leverde in het voorjaar 32 miljoen smartphones, ongeveer evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. In andere periodes groeide de leveringen van Xiaomi-smartphones juist. De fabrikant noemt de stagnatie in zijn bespreking van de kwartaalcijfers en geeft dus ook geen verklaring.

De Chinese fabrikant haalt 57 procent van zijn omzet uit smartphones, terwijl 25,5 procent uit andere producten komt als settopboxen, elektrische scooters en honderden andere soorten apparaten. Die maakt de fabrikant in samenwerking met andere Chinese bedrijven, waarna beide bedrijven het product onder eigen naam op de markt brengen. Ongeveer 3 procent van de omzet komt uit internetdiensten, waaronder advertenties in Miui. De omzet daaruit daalde, vooral doordat de advertentiemarkt in China tegenvalt.

Xiaomi publiceert zijn kwartaalcijfers sinds vorig jaar, toen het op de beurs kwam. Beursgenoteerde bedrijven zijn verplicht kwartaalcijfers te publiceren. Daarvoor publiceerde het dergelijke cijfers niet.