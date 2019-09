Xiaomi test toggle voor uitschakelen advertenties in Miui

Xiaomi is bezig met een test in China, waarbij gebruikers advertenties in Miui kunnen uitschakelen. Momenteel is dat niet mogelijk met een enkele toggle. In China krijgen gebruikers naar verluidt veel meer advertenties te zien dan in westerse landen.

Xiaomi bevestigt tegenover Android Authority dat het bezig is met de test van de instelling, die gebruikers zien onder Privacy-PrivacyAgreement-System Tool Advertising. Een Xiaomi-medewerker toonde de toggle op Weibo. De switch zit in Miui 9.8.29 en dat is niet de recentste versie van Miui. De Android-uitgave van Xiaomi zit inmiddels op diverse toestellen op versie 10.

Chinese gebruikers zien naar verluidt meer advertenties, maar ook in westerse landen staan ze in de software standaard aan. Ze zijn uit te schakelen door in de set-up of later in de instellingen van diverse apps de optie voor personalisatie van advertenties uit te zetten. Wie dat doet, krijgt vooralsnog geen advertenties te zien in Xiaomi-apps als beveiliging en de downloadmanager. In China zitten advertenties ook bijvoorbeeld in de agenda-app.

Xiaomi is niet de enige die advertenties zet in Android. Google plaatst advertenties in de Discover-feed, terwijl diverse fabrikanten advertenties hebben laten zien op bijvoorbeeld het lockscreen, in de notificatiebalk of in het toetsenbord.