Xiaomi staakt Android 10-update voor Mi A3 wegens softwareproblemen

Xiaomi is de verdere uitgave van de Android 10-update voor zijn Mi A3-telefoons gestopt, omdat er 'diverse problemen' aan het licht zijn gekomen. Welke problemen dit precies zijn, vermeldt Xiaomi niet. Gebruikers klagen onder andere over een niet meer werkende vingerafdrukscanner.

Gebruikers kregen sinds zaterdag de melding dat ze een update konden installeren waarmee hun Mi A3 naar Android 10 zou worden geüpdatet. Al vrij snel na de update klaagden gebruikers over problemen. PiunikaWeb somt deze klachten op. Het grootste probleem is een niet meer werkende vingerafdrukscanner.

Wanneer de telefoon opnieuw wordt gestart, zouden gebruikers wel het vingerafdrukicoon zien. Daarmee kunnen ze hun telefoon echter niet ontgrendelen, doordat na iedere herstart eerst een ontgrendeling met de pincode nodig is. Na het invoeren van de pincode zou het vingerafdrukicoon weer verdwijnen. De vingerafdrukscanner zou nog wel werken voor apps.

Gebruikers klagen ook over een laggy interface, een donkere modus die niet geheel zwart is, micro-sd-kaarten die niet worden herkend en meer. Op Twitter plaatst een gebruiker een gesprek met de klantenservice van Xiaomi, waarin het bedrijf erkent dat er verschillende problemen zijn met de update. Daarom heeft het bedrijf besloten de verdere uitgave van de update te staken. Zodra Xiaomi de problemen heeft opgelost, zal het de update weer aanbieden aan klanten. Tweakers heeft Xiaomi vragen gesteld over de updateproblemen.