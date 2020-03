Call of Duty Zombies Mode-regisseur Jason Blundell verlaat Treyarch na 13 jaar

De mededirecteur van Treyarch Jason Blundell verlaat het bedrijf na dertien jaar. Blundell stond aan het hoofd van het team dat verantwoordelijk is voor Zombies Mode, een populair onderdeel van de spellenreeks. Het is onbekend waar Blundell nu naartoe gaat en waarom hij stopt.

Blundell maakt het verlaten van Treyarch bekend op Twitter. In het bericht bedankt hij zijn team en de Zombies-community. Volgens Blundell is hij in de loop der jaren geïnspireerd door de uitlatingen van die community en was de interactie tussen fans en ontwikkelaars een van de mooiste acpecten van de modus.

Volgens PC Gamer begon Blundell als ontwikkelaar bij Call of Duty 3. Hij raakte betrokken bij de Zombies Mode toen hij voor Black Ops 2 twee kaarten voor de modus creëerde. Bij het vervolg Black Ops 3, was hij regisseur voor zowel de Zombie Mode als de singleplayermodus. Eind 2016 werd hij mededirecteur van Treyarch.

Zombies Mode is een onderdeel van Call of Duty, waarin maximaal acht spelers zich staande moeten houden tegen een eindeloze stroom zombies. Spelers krijgen punten door zombies te verwonden. Met deze punten kunnen onder meer wapens worden aangeschaft. Eerst waren de zombies nazi's en heette de modus Nazi Zombies. In latere spellen waren er ook andersoortige zombies.