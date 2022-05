Promotiemateriaal van Call of Duty: Vanguard verschijnt online

Promotiemateriaal van het onaangekondige Call of Duty: Vanguard is online verschenen. Dataminers hebben de afbeeldingen gevonden in de bestanden van Call of Duty: Warzone. Afgaand op de beelden keert Call of Duty opnieuw terug naar de Tweede Wereldoorlog.

Het promotiemateriaal werd online gezet door twitteraar Cheeseburger Boys en gaat inmiddels ook rond op Reddit. Verschillende berichten met de beelden werden al offline gehaald door Twitter nadat Activision Blizzard een klacht zou hebben ingediend.

Het beeld ondersteunt de eerdere geruchten over een nieuwe Call of Duty over de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de titel van de game niet direct verwijst naar de Tweede Wereldoorlog, zijn op de afbeelding duidelijk wapens en uitrusting uit die periode te zien. De verwachting is dat de nieuwe Call of Duty later dit jaar wordt aangekondigd.

Dataminers ontdekten het materiaal in de bestanden van Call of Duty: Warzone. Dit zou kunnen betekenen dat Call of Duty: Vanguard ook onderdeel wordt van de battleroyale-game, net als de laatste titel in de serie: Call of Duty: Black Ops Cold War.

Call of Duty: Vanguard zou de vijfde game in de serie zijn die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. De eerste Call of Duty-titel uit 2003 was ook een Tweede Wereldoorlog-shooter. Pas bij het vierde deel maakte de serie een switch naar een moderner tijdperk. De laatste Call of Duty-game met de Tweede Wereldoorlog als setting was Call of Duty: WWII uit 2017.