'Nieuwe Call of Duty speelt zich opnieuw in WO2 af'

De volgende Call of Duty-game gaat opnieuw over de Tweede Wereldoorlog, zo meldt onder andere Eurogamer. Een andere site, Modern Warzone, meldt echter dat de game mogelijk een alternatieve geschiedenis heeft, waarbij WO2 doorgaat tot in de jaren '50.

Volgens Eurogamer zal de game Call of Duty: Vanguard gaan heten, hoewel fansite Modern Warzone op basis van zijn bronnen claimt dat dat een werktitel is. Ook de claim van Modern Warzone dat het mogelijk om een alternatieve geschiedenis gaat, of de Koreaanse Oorlog, is iets dat Eurogamer op basis van zijn bronnen juist tegenspreekt. Modern Warzone stelt verder dat Sledgehammer Games, een van de drie vaste Call of Duty-ontwikkelaars, achter deze game zit. Eurogamer zegt daar niets over.

De eerste Call of Duty-game die na battle royale-variant Warzone op de markt kwam, Black Ops Cold War, werd ook geïntegreerd in Warzone. Er kwam cross-progression en unlocks in Black Ops Cold War konden ook gebruikt worden in Warzone. Volgens Modern Warzone zal hetzelfde gebeuren met Vanguard.

Vanguard zou de tweede WO2-Call of Duty-game zijn in korte tijd. De vorige game die in dat tijdperk zat, Call of Duty: WWII, kwam in 2017 uit. Over de release datum van de nieuwe Call of Duty-game is wel iets concreets bekend; uitgever Activision liet in februari weten dat de game in het vierde kwartaal van dit jaar op de markt moet komen.