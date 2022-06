Activision heeft meer dan 300.000 spelers van CoD Warzone ban gegeven

Activision heeft dinsdag samen met ontwikkelaars Raven Software en Infinity Ward in een keer 60.000 accounts verwijderd, waarvan is bevestigd dat er sprake was van software om vals te spelen. Daarmee komt het totale aantal verbannen accounts tot nu toe op 300.000.

In een blogbericht zeggen de bedrijven dat ze doorgaan met hun pogingen om leveranciers van cheatsoftware te identificeren. Ook zeggen ze voor het eerst dat er bij het opsporen van valsspelende spelers gebruik wordt gemaakt van zelf ontwikkelde, interne anti-cheatsoftware. In Warzone wordt geen gebruikgemaakt van bekende anti-cheattools zoals Easy Anti-Cheat of BattleEye. Nadere details over zijn eigen anti-cheatsoftware geven de gamebedrijven achter Call of Duty: Warzone niet.

Activision somt een aantal maatregelen op die sinds de release van Warzone zijn genomen om valsspelende spelers tegen te gaan. Zo zouden er wekelijkse beveiligingsupdates worden doorgevoerd in de backend, zijn de in-game rapporteermechanismen verbeterd, zijn talloze ongeautoriseerde software providers uitgeschakeld en is er tweefactorauthenticatie ingeschakeld. Met dat laatste zouden alleen al 180.000 verdachte accounts ongeldig zijn verklaard. Activision zegt dat de aanhoudende beveiligings- en handhavingspogingen niet alleen voor Warzone gelden, maar ook voor de basisgame Modern Warfare en Black Ops.

Het probleem van valsspelen in Warzone is wijdverbreid en er wordt al geruime tijd over geklaagd door spelers. In april vorig jaar, zo'n drie weken na de release van Warzone, werden al meer dan 50.000 spelersaccounts verwijderd. Met name op de pc-versie van Warzone is het een probleem, al vertaalt dat zich ook door naar de consoles, omdat crossplay mogelijk is.