Activision doet in twee maanden tijd 175.000 CoD: Warzone-spelers in de ban

Activision heeft samen met ontwikkelaars Raven Software en Infinity Ward naar eigen zeggen tot op heden meer dan 475.000 spelers permanent geweerd uit Call of Duty: Warzone. Dat aantal zat ruim twee maanden geleden nog op 300.000 spelers.

Activision schrijft dat dit totale aantal van 475.000 verwijderde accounts het gevolg is van een inmiddels afgeronde zevende ronde waarin een groot aantal accounts een ban hebben gekregen. Sinds februari zijn er zeven van dit soort reeksen geweest waarin per keer een relatief groot aantal spelers is verwijderd. In februari zat het totale aantal verwijderde accounts nog op meer dan 300.000.

Naast deze acties, waarbij in een keer grote aantallen spelers worden verwijderd, treden de gamemakers op tegen individuele gevallen, waarbij het gaat om individuele overtredingen of spelers die herhaaldelijk in de fout gaan. Bij deze categorie gaat het bijvoorbeeld om frauduleuze accounts van cheaters die op de zwarte markt verkocht worden en gebruikt worden door spelers die meerdere keren de regels overtreden. Van hen zijn onlangs 45.000 accounts geschrapt. Activision zegt dat dit ook een belangrijk doel is: voorkomen dat valsspelende gamers gemakkelijk kunnen overstappen op alternatieve accounts.

Daarnaast hanteert Activision de maatregel om bepaalde hardware te weren. Volgens het bedrijf worden deze hardware bans alleen uitgedeeld aan spelers die meerdere keren valsspelen. Het bedrijf zegt dat dit een belangrijk middel is om deze spelers aan te pakken.

Bij het opsporen van valsspelende spelers wordt onder meer gebruikgemaakt van zelfontwikkelde, interne anticheatsoftware. In Warzone wordt geen gebruik gemaakt van bekende, externe anticheattools, zoals Easy Anti-Cheat en BattleEye. Het probleem van valsspelen in Warzone is wijdverbreid. Het is met name op de pc een probleem, al speelt het daardoor ook op de consoles, omdat crossplay mogelijk is.