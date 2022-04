'Cheatmakers PUBG Mobile moeten 10 miljoen dollar schadevergoeding betalen'

Cheatmakers die tools maakten om vals te spelen in PUBG Mobile moeten rond de tien miljoen dollar schadevergoeding betalen aan PUBG-uitgevers Krafton en Tencent. Dat hebben rechtbanken in Duitsland en de VS geoordeeld, aldus IGN.

Tencent en Krafton kondigen in het bericht aan dat ze het geld zullen stoppen in verdere ontwikkeling van hun anticheattechnologie. Naast de schadevergoeding moet de groep, die niet bij naam genoemd wordt, informatie aanleveren over hoe ze in staat waren om de kwetsbaarheden in kwestie uit te buiten. Daarnaast is het ze uiteraard verboden om hun werkzaamheden voort te zetten.

Naar aanleiding van een persbericht treedt IGN naar buiten met het nieuws. Die zet het bericht echter niet online en linkt ook niet naar een externe bron. Tweakers heeft ter verificatie contact opgenomen met Krafton, voorheen Bluehole, en gevraagd om het originele persbericht, ter verificatie.

De handel in cheattools is er een waar veel geld in omgaat. In het kader daarvan krijgen talloze game-accounts een ban, worden pc-anticheattools ontwikkeld die op kernelniveau werken en worden regelmatig rechtszaken aangespannen, zoals bovenstaande.