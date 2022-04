The Ascent voor PlayStation duikt opnieuw op bij certificeringsautoriteiten

PS4 en PS5-versies van The Ascent zijn opnieuw opgedoken op de site van een leeftijdsklassificatie-autoriteit. Ditmaal is dat de Amerikaanse ESRB. Hoewel deze versie van de game niet is aangekondigd, wordt de release van deze versie hiermee alsnog waarschijnlijker.

Op esrb.org is te zien dat de game genoemd wordt, inclusief versies voor de huidige en vorige generatie PlayStation. Gematsu ontdekte dit. De omschrijving van de game komt ook overeen met The Ascent en de genoemde uitgever, Curve Digital, is ook de uitgever van de bestaande versies van de game. De Windows-versie van de game wordt hier niet genoemd, maar dergelijke pagina's bevatten wel vaker niet alle informatie over een game.

De PlayStation-versies van The Ascent werden eerder gezien op de website van de Taiwanese tegenhanger van de ESRB. De informatie was echter na publicatie door Gematsu niet meer terug te vinden op de Taiwanese website.

Officieel is de game niet voor deze platformen aangekondigd. De ontwikkelaars erkenden de vraag om een PlayStation-versie wel, maar hebben gezegd 'nog niets aan te kondigen te hebben'. Mogelijk is er een exclusiviteitsperiode bedongen door Microsoft, waarin potentieel ook geen informatie over een PS-versie gegeven mag worden.

The Ascent is een twin-stick shooter met een isometrisch perspectief. Het speelt zich af in een wereld met cyberpunk-thema. Spelers kunnen solo of in co-op zich een weg door de levels heen banen, die bezaaid liggen met vijanden. Verschillende wapens, upgrades en speciale krachten zorgen ervoor dat personages kunnen passen bij de stijl van de speler. De game is vooralsnog alleen beschikbaar voor Windows, Xbox One en Xbox Series X en S.