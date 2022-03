The Ascent krijgt meer gesproken tekst met hulp van AI-tool die stem vervormt

Cyberpunkgame The Ascent krijgt via een update veel meer gesproken dialogen. Daarvoor heeft één stemacteur achthonderd regels tekst ingesproken. Met software van Altered Studio wordt daar het stemgeluid van veertig verschillende personages van gemaakt.

De achthonderd regels zitten momenteel alleen in de game als geschreven tekst, maar na het doorvoeren van de update, die woensdag is verschenen, zijn de betreffende teksten ook als audio te horen. Het gaat om teksten van personages die voorkomen in zijmissies van het spel. De primaire missies hadden al gesproken tekst.

Alle tekst is ingesproken door stemacteur Sam Hughes. De teksten zijn vervolgens aangepast met de Altered Studio-software, zodat het lijkt alsof die door verschillende acteurs zijn ingesproken. Op die manier heeft Hughes in zijn eentje veertig verschillende stemmen ingesproken, zonder daarvoor verschillende stemgeluiden te produceren.

Volgens de makers is The Ascent de eerste game die de spraak-naar-spraak-aanpastechniek van Altered gebruikt. De techniek is met name interessant voor kleinere ontwikkelaars, die niet de middelen hebben om voor ieder personage in hun game een aparte stemacteur in te huren.

Het is niet voor het eerst dat stemgeluid wordt aangepast om zo voor meerdere personages te kunnen dienen in een game. De makers van Watch Dogs: Legion zeiden in 2019 ook al zo'n techniek te gebruiken. Welke tool daarvoor werd ingezet en in hoeverre de implementatie van Altered Studio daarvan afwijkt, is niet bekend.

The Ascent kwam eerder dit jaar uit op Steam en voor de Xbox-consoles. De actie-rpg is gebaseerd op het cyberpunkthema en kreeg goede beoordelingen van zowel recensenten als spelers. Het is de debuutgame van Neon Giant, een nieuwe studio met twaalf medewerkers. Voor het maken van The Ascent is er ook werk uitbesteed aan supportstudio's zoals Wushu Studios en Sweet Justice Sounds.