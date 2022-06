'The Ascent voor PS4 en PS5 krijgt certificering in Taiwan'

Cyberpunk-game The Ascent komt mogelijk naar de PlayStation 4 en 5. Gematsu ontdekte dat deze twee versies van de game bij de Taiwanese leeftijdsklassificatie-autoriteit verschenen waren. Nu nog is de game alleen beschikbaar voor Windows en de huidige en vorige generatie Xbox.

Gematsu maakt melding van zijn ontdekking op Twitter. De informatie lijkt afkomstig van de Taiwan Entertainment Software Rating Information-website, maar wie nu een zoekopdracht naar The Ascent of H2 Interactive doet, vindt niet dezelfde resultaten als in de screenshot. Wellicht dat de gegevens na de ontdekking offline zijn gehaald omdat ze er te vroeg op stonden. The Ascent wordt nu uitgegeven door Curve Digital. H2 Interactive wordt vermoedelijk de uitgever van de PlayStation-versie in Azië.

Officieel is de game niet voor deze platformen aangekondigd. De ontwikkelaars erkenden de vraag om een PlayStation-versie wel, maar hebben gezegd 'nog niets aan te kondigen te hebben'. Mogelijk is er een exclusiviteitsperiode bedongen door Microsoft, waarin potentieel ook geen informatie over een PS-versie gegeven mag worden.

The Ascent is een twin-stick shooter met een cyberpunk-thema. Daarnaast bevat het veel rpg-elementen die verschillende builds mogelijk maken en is er ondersteuning voor co-op, zowel lokaal als over het internet. De game heeft recent ook wat cosmetische dlc gekregen. De game is dus vooralsnog alleen verkrijgbaar voor Windows, de Xbox One en Xbox Series X en S en Xbox Game Pass.