The Ascent-ontwikkelaar werkt om DLSS toe te voegen aan pc-versie op Game Pass

De ontwikkelaar van actie-rpg The Ascent is bezig met het toevoegen van DLSS en raytracing aan de Game Pass-versie van het spel voor de pc. Eerder deze week kwam aan het licht dat de Steam-versie van The Ascent deze functies al heeft, maar de Game Pass-versie niet.

Pc-gamers merkten bij de release van The Ascent op dat de Game Pass-versie van het spel, die beschikbaar is via de Microsoft Store, geen ondersteuning biedt voor DLSS. Ook raytracing werkte niet in de Game Pass-versie van The Ascent.

Ontwikkelaar Neon Giant meldt nu op Twitter dat de studio hiernaar kijkt, 'met de bedoeling om het gelijk te trekken met de Steam-versie'. De ontwikkelaar meldt ook dat de build-processen anders zijn voor beide versies, en dat de Microsoft Store-versie niet zomaar kan worden overgezet op de Steam-variant. Pc-gamers met de Game Pass-versie van het spel kunnen vermoedelijk dus een patch verwachten, waarin DLSS en raytracing worden toegevoegd. Het is niet bekend op welke termijn deze update geïntroduceerd zou worden.

Het betreft specifiek de Game Pass-versie voor pc, en dus niet de The Ascent-versies voor de Xbox Series X en S. Xbox-consoles ondersteunen geen DLSS en in een interview met Wccftech meldde Neon Giant dat het ook geen raytracing zal introduceren op die consoles. "Dat is een pc-only feature", aldus de ontwikkelaar. De studio heeft ook geen plannen om AMD's FidelityFX Super Resolution-feature toe te voegen.