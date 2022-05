Modders ontgrendelen bootloader van Google Chromecast met Google TV

Een aantal modders hebben succesvol de bootloader van een Google Chromecast met Google TV ontgrendeld. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld andere besturingssystemen op de mediaspeler installeren, zoals LineageOS en Ubuntu 20.10.

Google biedt zelf geen mogelijkheden om de bootloader van zijn Chromecast met Google TV te ontgrendelen, in tegenstelling tot bij zijn Pixel-smartphones. Daardoor moesten de ontwikkelaars gebruikmaken van een aantal exploits, in het bijzonder een eerdere bootROM-bug in de Amlogic-soc van het apparaat, die in oktober werd ontdekt door securityonderzoeker Frederic Basse. Die exploits maakten het mogelijk om ongesigneerde code op de mediaspeler te draaien, schrijft ook XDA-Developers.

De mediaspeler dient voor december 2020 geproduceerd te zijn en moet een Google TV-firmwareversie van voor februari hebben. Dit is omdat Google het bootROM-probleem heeft verholpen in nieuwere hardwarerevisies. Google voerde in zijn software-update van februari 2021 softwarematige mitigaties door.

De ontwikkelaars hebben hun bevindingen gepubliceerd in een repository op GitHub. Gebruikers met een kwetsbaar Chromecast-model kunnen de bootloader daar ontgrendelen door de knop op het Chromecast-apparaat in te drukken terwijl ze een USB-C-naar-A-kabel inpluggen en via een pc de benodigde scripts te draaien. Gebruikers hebben daarvoor een 64-bit Linux-installatie nodig. Door de procedure komt de garantie van het apparaat hoogstwaarschijnlijk te vervallen, hoewel de ontwikkelaars melden dat gebruikers de originele bootloader weer terug kunnen flashen.

Een van de mensen die betrokken is, securityonderzoeker Nolen Johnson, meldt dat er 'binnenkort' LineageOS-builds beschikbaar komen voor de Chromecast met Google TV, schrijft XDA-Developers. Johnson staat op de LineageOS-wiki aangemerkt als trusted reviewer en developer relations manager. Frederic Basse, die de aanvankelijke bootROM-exploit ontdekte, wist eerder dit jaar Ubuntu 20.10 te installeren op een Chromecast met Google TV.