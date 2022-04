Google TV-app verschijnt spoedig in België en krijgt afstandsbedieningsfunctie

Google brengt in de komende weken de Google TV-app voor Android uit in veertien landen, waaronder België. Deze vervangt dan de Play Movies & TV-app. De Google TV-app krijgt ook een afstandsbedieningsfunctie om Google TV- en Android TV-hardware te besturen.

Met de afstandsbedieningsfunctie kunnen gebruikers met hun smartphone een tv besturen, om bijvoorbeeld te navigeren naar andere streamingdiensten, Google Assistent op te roepen of het volume aan te passen, schrijft 9to5Google. Ook kan de app de tv inschakelen, vermoedelijk door CEC te gebruiken.

Gebruikers kunnen kiezen of ze de televisie willen besturen met veegbewegingen of daarvoor een d-pad willen gebruiken. Het virtuele toetsenbord van de telefoon kan ook worden opgeroepen om bijvoorbeeld wachtwoorden of namen van series eenvoudig in te kunnen voeren. De functie komt als TV Remote-optie in het quick settings-menu op Android 11 of 12, of is binnen de Google TV-app te vinden. De functie werkt met bepaalde Chromecast-modellen die Google TV ondersteunen, of televisies met Android TV als besturingssysteem.

De Google TV-Android-app is vooralsnog alleen in de Verenigde Staten te gebruiken, maar komt in de komende weken naar meer landen. Nederland valt hier vooralsnog niet onder, België, Duitsland en Frankrijk onder meer wel. Google TV laat gebruikers daarnaast films en tv-series bekijken, net als de Play Movies & TV-app. De Google TV app laat in tegenstelling tot die eerdere app ook films en series zien van geabonneerde streamingdiensten als Netflix en YouTube.

Afbeeldingen via 9to5Google.