Google TV krijgt ondersteuning voor gepersonaliseerde profielen en kijklijsten

Google TV krijgt ondersteuning voor gepersonaliseerde profielen. Daarmee kunnen verschillende gebruikers van een Google TV-apparaat ieder een eigen kijklijst instellen en individuele contentsuggesties te zien krijgen.

Google meldt tegenover The Verge dat de functie voor gepersonaliseerde profielen vanaf volgende maand wordt uitgebracht voor de Chromecast met Google TV en Sony- en TCL-televisies met dat OS. Het is al mogelijk om met meer dan één account in te loggen op een Google TV-apparaat, maar de contentsuggesties en kijklijsten worden momenteel nog exclusief gebaseerd op de activiteit van het primaire account.

De verschillende profielen kunnen gebruikmaken van alle apps die op het Google TV-device zijn geïnstalleerd, ongeacht welke gebruiker de app heeft gedownload. Ook de login-informatie van afzonderlijke streamingdiensten wordt gesynchroniseerd tussen de verschillende profielen. Google TV ondersteunt al kinderprofielen, waarmee ouders een kijktijdlimiet kunnen instellen en de apps waartoe kinderen toegang hebben, kunnen beperken, merkt The Verge op.

De website schrijft verder dat Google TV op een later moment glanceable cards krijgt in de ambient-modus. Daarop kunnen onder andere weersvoorspellingen, nieuws en sportstatistieken getoond worden. De Google TV-afstandsbedieningsfunctie die het bedrijf vorige maand introduceerde voor Android, komt binnenkort ook beschikbaar via de Google Home-app voor Android en iOS.

Gepersonaliseerde Google TV-profielen en glanceable cards. Afbeeldingen via Google