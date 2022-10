Nieuwe versie Google Home-app ondersteunt Matter

Google brengt een nieuwe versie van zijn Home-app uit met ondersteuning voor smarthomestandaard Matter. Dat heeft het bedrijf laten weten. Ook komt er een nieuwe interface voor camera's die afkomstig is uit de niet langer werkende Nest-app.

De bedoeling is dat Android-telefoons dankzij de ondersteuning in de Home-app automatisch Matter-apparaten detecteren en de set-up starten. De ondersteuning voor Matter komt later dit jaar in de app, als de nieuwe versie in de Play Store komt te staan. Het gaat vooralsnog om een preview.

Ook komt er een mini-mediaspeler om audio-apparaten aan te sturen vanuit de Home-app. De camera-ervaring uit de Nest-app komt ook in Home. Daardoor moet het makkelijker worden om tussen beeldmateriaal de belangrijke momenten te vinden. In de interface markeert de software die ook met behulp van algoritmes. Daarnaast komt er komend jaar ondersteuning voor oudere Nest-camera's, iets dat nu ontbreekt in de Home-app.

In de interface wordt het ook mogelijk om Spaces aan te maken met thematische indeling van smarthome-apparaten. Zo zitten alle beveiligingscamera's of apparaten die met huisdieren te maken hebben op een plek. Daarnaast kan de app gaan openen op een favoriet onderdeel, zoals de camera-feed van de deurbel of camera. De app is nu verkrijgbaar als preview en komt later dit jaar als update uit voor de huidige Home-app.