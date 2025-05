Google Home kan Nest-speakers gebruiken om aanwezige gebruiker te detecteren

Google Home kan Nest-speakers gebruiken om de aanwezigheid van de gebruiker waar te nemen. Dit kan door middel van interactie met de speakers. De functie is opt-in en wordt niet geactiveerd door omgevingsgeluid, benadrukt Google.

Het was al mogelijk voor Google Home om de aanwezigheid van de gebruiker waar te nemen via interactie met onder meer de Nest-thermostaat in combinatie met de locatie van de gekoppelde smartphone. Sinds vrijdag is het ook mogelijk om die functie toe te passen op Nest-speakers, laat Google weten.

Als de gebruiker bijvoorbeeld tegen een Nest Audio-speaker praat of het scherm van de Nest Hub aantikt, kan Home het licht aandoen. Tweede generatie Nest Hubs kunnen ook hun Soli-radarchip gebruiken om bewegingen waar te nemen. De aanwezigheidsdetectie kan worden ingeschakeld in de Google Home-app voor Android en iOS door naar instellingen te gaan en ‘Functies’ te selecteren.