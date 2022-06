Amerikaanse rechter: Google maakte inbreuk op patenten van Sonos

Google heeft inbreuk gemaakt op de patenten van Sonos, stelt een eerste uitspraak van een rechter van de Amerikaanse International Trade Commission. De rechter is het eens met de claims van Sonos, dat stelt dat Google inbreuk heeft gemaakt op vijf van zijn patenten.

Het betreft vooralsnog een eerste uitspraak, die daarmee niet bindend is, meldt ook The New York Times. De internationale handelscommissie van de VS moet nog met een definitieve uitspraak komen, waarin het zal beslissen of het de uitspraak van de rechter aanvaardt of terugdraait. Deze staat in de planning voor 13 december. In de uitspraak van deze week wordt geen verklaring gegeven over waarom de handelsrechter tot de conclusie is gekomen dat Google inbreuk deed op de patenten.

Sonos spande de rechtszaak tegen Google in januari 2020 aan, vanwege vermeende inbreuk op vijf smartspeaker-patenten van Sonos. Het bedrijf vroeg daarbij om de import van Google Home-speakers, Nest-apparaten Chromecasts en Pixel-smartphones naar de VS te blokkeren. Die apparaten worden geproduceerd in China en verscheept naar de Verenigde Staten. Effectief zou een importverbod daarmee neerkomen op een verkoopverbod van veel Google-hardware op de Amerikaanse markt. Als de eerste uitspraak op 13 december wordt aanvaardt, dan zal zo'n verbod pas na zestig dagen worden ingesteld.

Een woordvoerder van Google laat in een verklaring aan The New York Times weten dat het teleurgesteld is in de uitspraak, en meldt dat het bedrijf zijn zaak blijft bepleiten in het komende beoordelingsproces. De chief legal officer van Sonos, Eddie Lazarus, noemde Google eerder deze week een 'serie-inbreukmaker' op de patenten van Sonos. Het bedrijf laat aan The Verge weten dat deze uitspraak 'slechts de eerste stap in een lang gevecht is', maar noemt het wel een 'belangrijke mijlpaal in de lopende inspanningen om Sonos-technologie te verdedigen tegen Google'.

De aanvankelijke rechtszaak van vorig jaar werd opgevolgd door een tegenaanklacht van Google en nóg een klacht van Sonos, waarin het bedrijf stelt dat Google inbreuk heeft gedaan op nog eens vijf patenten. Over die zaken zijn nog geen uitspraken gedaan. De bedrijven zijn ook verwikkeld in juridische geschillen over patenten in Nederland, Frankrijk en Duitsland, naast aparte zaken in de Amerikaanse staten Californië en Texas, schrijft The New York Times.