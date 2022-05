Politici VS vragen Google locatietracking te stoppen wegens vervolging abortus

Een groep Amerikaanse politici heeft een open brief geschreven naar Google met de vraag of het bedrijf wil ophouden met het verzamelen van locatiedata van gebruikers. Ze menen dat mensen die abortus willen plegen door de opgeslagen locatiedata risico lopen om vervolgd te worden.

De brief is gericht naar Sundar Pichai, de ceo van Google, en ondertekend door tweeënveertig politici van de Amerikaanse Democratische politieke partij. Daarin wordt gesteld dat extreem rechtse actoren in de Verenigde Staten de locatiedata van gebruikers kunnen aanwenden om aan te tonen dat die gebruikers op zoek zijn gegaan in de wereld naar abortus. Zij zouden volgens de politici hierdoor vervolgd kunnen worden. Ze verwijzen naar Amerikaanse overheids- en gerechtelijke diensten die volgens hen op regelmatige basis locatiegegevens opvraagt bij Google. In 2020 zou Google bijvoorbeeld meer dan 11.000 bevelschriften hebben ontvangen om de locatiegegevens van gebruikers te delen met de Amerikaanse autoriteiten.

De auteurs menen dat Google over locatiegegevens van Android-gebruikers beschikt zelfs wanneer het toestel niet actief gebruikt wordt, of apps al dan niet gedraaid worden. Bovendien ontvangt Google volgens de schrijvers alle locatiedata, zelfs wanneer enkel een bepaalde app van een derde partij om hun locatie vraagt. "Op iPhones kan Google enkel locatiedata verzamelen als de Google Maps-app draait", klinkt het. "Er bestaat bovendien geen enkele wet die Google ertoe verplicht om locatiedata van zijn gebruikers te verzamelen."

De brief komt er nadat begin mei bekend raakte dat een meerderheid van het Amerikaans hooggerechtshof het historische arrest ‘Roe versus Wade’ uit 1973 ongedaan wil maken. Dat arrest geldt als een precedent en stond in voor het federale grondwettelijke recht op abortus in de Verenigde Staten. Als dit arrest ongedaan wordt gemaakt, mag elke Amerikaanse staat zelf beslissen om abortus te verbieden, of eventueel in te perken.